باشگاه خبرنگاران جوان - در ماه‌های اخیر، اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، از حمایت خود برای تعیین حداقل سن استفاده از شبکه‌های اجتماعی در سطح اتحادیه اروپا خبر داده است. 

او در سخنانی گفته که این سن باید مشابه محدودیت‌های موجود برای مصرف سیگار و الکل باشد. با این حال، مشکلات حقوقی برای اعمال چنین محدودیتی وجود دارد، زیرا هر کشور عضو اتحادیه اروپا مسئول تعیین محدودیت‌های سنی برای این مسائل است و کمیسیون اروپا تنها می‌تواند قوانین هماهنگ‌سازی‌شده را پیشنهاد دهد، نه قوانین الزام‌آور.

فون در لاین همچنین اشاره کرده که یک تیم کارشناسی مسئول بررسی امکان اجرای این طرح خواهد بود. برخی از کارشناسان معتقدند که این طرح ممکن است حقوق کودکان را محدود کند و به خطرات بیشتری منجر شود، در حالی که باید از ابزارهای موجود برای حمایت از کودکان استفاده کرد.

این در حالی است که قوانین فعلی مانند GDPR و دستورالعمل‌های سرویس‌های رسانه‌ای برای جلوگیری از محتوای بزرگسالان بیشتر به کار می‌روند تا ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای کودکان.

منبع: کانال تلگرامی روندنگار بین‌الملل

