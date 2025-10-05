اصلاحات ارضی محمدرضا پهلوی، پوششی عوام‌فریبانه بر املاکی بود که رضاشاه به زور از مالکان ستانده بود اما دکتر مصدق گامی جسورانه برداشت و املاک غصب‌شده توسط پدر شاه را از او پس گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - اصلاحات ارضی محمدرضا پهلوی، پوششی عوام‌فریبانه بر املاکی بود که رضاشاه به زور از مالکان ستانده بود. در این میان، دکتر مصدق در اوج اقتدار خود، گامی جسورانه برداشت و املاک غصب‌شده توسط پدر شاه را از او پس گرفت. این اقدام، نه تنها یک پیروزی حقوقی، بلکه تلاشی برای بازگرداندن حق مردم بود. اما این پیروزی دیری نپایید. پس از کودتای ۲۸ مرداد، شاه دوباره صاحب این املاک جنجالی شد و با توزیع آن‌ها، همان الگوی عوام‌فریبانه پدر را تکرار کرد. این چرخه تکرارشونده، سوالی اساسی را مطرح می‌کند: آیا تلاش مصدق برای بازستاندن املاک دزدیده شده از مردم، در نهایت به ثمر نشست؟

املاکی که رضاشاه در جریان اصلاحات ارضی به روستائیان و دهقانان داد، همان املاکی بود که رضاشاه از مالکین دزدیده بود؛ بنابراین شاه با املاک دزدی پدرش تلاش می‌کرد تا در میان مردم محبوب شود. جالب اینکه این همان املاکی بود که مصدق در زمان نخست وزیریش از شاه پس گرفت، اما رژیم کودتا آن را دوباره به شاه بازگرداند. روایت انور خامه‌ای از مقابله مصدق با شاه در این زمینه از این قرار است:

«دکتر مصدق در ۱۹ اردیبهشت ۱۳۳۲ شاه را وادار کرد املاکی را که به موجب قانون ۲۰ تیر ۱۳۲۸ از دولت گرفته بود به دولت پس دهد. اینها بخشی از املاکی بود که رضاشاه به زور از مالکان آن گرفته بود. پس از شهریور ۱۳۲۰ شاه تمام آنها را به دولت داد تا به صاحبان پیشین آن مسترد دارد. مقداری از این املاک طبق رای دادگاه به صاحبان آنها بازگردانده شد. بقیه را شاه پس از ۱۵ بهمن ۲۷ و در زمان اختناق پس گرفت و می‌خواست همان برنامه‌ای را که بعد از ۲۸ مرداد درباره آنها اجرا کرد انجام دهد ولی دکتر مصدق مخالف بود.»

منبع: کافه تاریخ

برچسب ها: دکتر مصدق ، اصلاحات ارضی
خبرهای مرتبط
اصلاحات ارضی؛ ترفند شاه برای جلب وفاداری دهقانان
۲۸ مرداد نقطه عطفی در تاریخ ایران است + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ناوگان صمود به ساحل نه، اما به مقصد رسید
میرزا آقاخان نوری: خائن یا دیپلمات ناگزیر؟
فواید و مضرات پاستیل برای بدن
راز ژورژ، پیرمرد شوریده محله جوادیه
فوت و فن زندگی مشترک؛ تمام روابط ناسالم چه وجه مشترکی دارند؟
پاسادِنا؛ شهری سرسبز میان کوهستان و تاریخی زنده
شاه مصنوعی با سرور صهیونیستی
کشف مولکولی در مغز که می‌تواند احساس گرسنگی را خاموش کند
ریشه‌های عمیق گرایش نخبگان ایرانی به آلمان
اندازه طبیعی «حس مالکیت» در کودکان چقدر است؟
آخرین اخبار
مدیتیشن و سلامت روده ؛ گفت‌وگوی شگفت‌انگیز ذهن و بدن
جز سلبریتی‌شدن راهی نیست
چرا جنگنده‌های پیشرفته در سرعت‌های بالا نمی‌توانند دور بزنند؟
پاسادِنا؛ شهری سرسبز میان کوهستان و تاریخی زنده
آیا شیر واقعاً بچه‌ها را قدبلند می‌کند؟
چرا سرخپوستان آمریکا موهای خود را بلند نگه می‌دارند؟
فواید و مضرات پاستیل برای بدن
فوت و فن زندگی مشترک؛ تمام روابط ناسالم چه وجه مشترکی دارند؟
ریشه‌های عمیق گرایش نخبگان ایرانی به آلمان
کشف مولکولی در مغز که می‌تواند احساس گرسنگی را خاموش کند
استفاده از شبکه‌های اجتماعی باید مانند الکل و سیگار منع قانونی سن داشته باشد
چه کسی پیش از گالیله برای نخستین بار ماه را با تلسکوپ دید؟
راز ژورژ، پیرمرد شوریده محله جوادیه
شاه مصنوعی با سرور صهیونیستی
اندازه طبیعی «حس مالکیت» در کودکان چقدر است؟
ناوگان صمود به ساحل نه، اما به مقصد رسید
میرزا آقاخان نوری: خائن یا دیپلمات ناگزیر؟
راهبرد قرآنی برای ایستادگی در برابر فشار‌های دشمن
حاجت شهید باقری که امام رضا (ع) زود برآورده کرد
تنها گروه یهودی که هیتلر با آنها مشکل نداشت؛ اتحاد عجیب صهیونیست‌ها و نازی‌ها
گرمای هوا میل به قند را بالا می‌برد
نیکوتین موجود در دخانیات به DNA آسیب می‌زند!
زنگ خطر را بشنوید؛ وقتی تغییرات رفتاری کودکان فقط یک مرحله رشدی نیست
رؤیای شهری که دست سالمندان را می‌گیرد
تغذیه مناسب، راز مفاصل سالم و منعطف
پاسخ ناسا به شایعه «هیولای فضایی»؛ زمین در امان است