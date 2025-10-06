در میانه سپتامبر، اعتراضاتی در آگادیر مراکش به دلیل وخامت خدمات درمانی و مرگ هشت زن باردار آغاز شد.

در میانه سپتامبر، اعتراضاتی در آگادیر مراکش به دلیل وخامت خدمات درمانی و مرگ هشت زن باردار آغاز شد. 

تصاویر نوزادی بیمار که از درمان محروم مانده بود، خشم عمومی را برانگیخت و جوانان با الهام از جنبش نپال، حرکت «GenZ 212» را در فضای مجازی و خیابان‌ها شکل دادند.

این جنبش بی‌رهبر و غیرسیاسی سه خواست اصلی دارد: اصلاح بهداشت و آموزش و مبارزه با فساد. معترضان شعارهایی چون «آزادی، کرامت، عدالت اجتماعی» و «سلامتی اول، جام جهانی نمی‌خواهیم» سر دادند، در حالی که دولت میلیاردها دلار صرف آماده‌سازی جام جهانی ۲۰۳۰ می‌کند. 

سرکوب خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی، بازداشت صدها جوان و حتی زیر گرفتن معترضان با خودروهای پلیس موجی از خشم و همبستگی آفرید. 

گروه GenZ 212 هرگونه خشونت را رد کرده و حکومت را به استفاده از تاکتیک‌های تحریک‌آمیز متهم می‌کند. در غیاب گفت‌وگو و سکوت دربار، مراکش در آستانه بحرانی عمیق قرار گرفته است.

منبع: کانال تلگرامی روندنگار بین‌الملل

مراکشی‌ها برای فلسطین سنگ تمام گذاشتند + فیلم
نسل زد برای استفاده از هوش مصنوعی در محل کار آمادگی ندارد
