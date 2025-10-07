باشگاه خبرنگاران جوان - گروهی از محققان رومانیایی یک روبات خودکار و قادر به گشت زنی در فضاهای فیزیکی ابداع کرده اند که همزمان نفوذهای دیجیتالی را اسکن می کند. ابزار مذکور به این ترتیب سیستم دفاع دوگانه ای ارائه می کند که مرزهای بین امنیت سایبری و روباتیک را از بین می برد.

این روبات که آرگوس نام گرفته یک پلتفرم متحرک است و برای ردیابی تهدیدهای فیزیکی و سایبری به طور واقعی طراحی شده است. آرگوس برخلاف سیستم های امنیتی معمول که حوزه های گفته شده را به طور جداگانه تحت نظر می گیرد، آنها را ادغام می کند و قابلیت حس کردن، تحلیل و پاسخگویی به نشت اطلاعات در سراسر شبکه ها و محیط ها را به طور همزمان فراهم می کند.

این روبات بینایی رایانشی مبتنی بر هوش مصنوعی، ردیابی صوت و رصد نفوذ به شبکه را ترکیب می کند و در مرحله بعد از مدل های یادگیری عمیق برای شناسایی فعالیت های مشکوک مانند پرسنل غیر مجاز، اسلحه یا صداهای عجیب استفاده و همزمان ترافیک دیجیتال را برای ردیابی هرگونه رویدادغیر معمول رصد می کند. چنین روندی به سیستم اجازه می دهد اقدامات هکرها برای نفوذ به یک شبکه و متجاوز فیزیکی که وارد منطقه محدود شده می شود را به طور موازی ردیابی کند.

در آینده روبات هایی ساخته می شوند که مانند یک لشگر هماهنگ کرده، اطلاعات مربوط به تهدید را در شبکه های امن به اشتراک می گذارند و مسیرهای گشت زنی را به طور دینامیکی براساس تغییرات محیطی و تاریخچه رویداد به کار می گیرند.

منبع: مهر