باشگاه خبرنگاران جوان - معجزههای ناوگان صمود یکی از یکی زیباتر است. انگار غزه مردم سراسر دنیا از ملیتهای مختلف را با یک نخ تسبیح به نام ناوگان صمود متصل کرد به نقطه واحد و حالا تازه انگار قصه آغاز شده است و شروع روایتهای جذاب صمود است. مثل ماجرای تامی و رفیق مسلمانش که در اولین مصاحبه با خبرنگاران بعد از آزادی جلوی دوربین آن را روایت کردند و با هر جملهاش اشک ریختند. ماجرایی که از کشتی شروع شد و حسنختام زیبایش در مخوفترین زندان صهیونیستها رقم خورد؛ مسلمان شدن توماسو بورتولاتسی؛ کاپیتان ایتالیایی کشتی «ماریا کریستین».
«گفتم به مسلمان شدن فکر کردی؟ تامی گفت من از یک خانواده متعصب کاتولیک به جمع صمودیها پیوستم. بدن من پر از خالکوبی هست. به نظرت خدا قبول میکند که من مسلمان باشم؟ همان زمان که گفتم بله. کماندوهای رژیم ریختند داخل قایق و دستگیرمان کردند. در ماشینی که ما را به سمت زندان صهیونیستها میبردند شهادتین را یادش دادم و سوغات کاروان صمود برای تامی مسلمان شدن بود. به مکان ثابت که رسیدیم همسفرها از خوشحالی، تامی را در آغوش گرفتند و به او تبریک گفتند. افسران رژیم که این صحنه را دیدند، تامی را جدا کردند و او را در سلول انفرادی انداختند.»
از وقتی ناوگان ۷۲ ملت الصمود از ساحل اسپانیا حرکت به سمت غزه را آغاز کرد، فرانک رومانو؛ بازیگر فرانسوی اینقدر کنار مسلمانان ناوگان نشستوبرخاست کرده بود و شبها وسط اقیانوس صدای قرآن خواندنشان را شنیده بود که بعد از چند روز بسمالله الرحمن الرحیم را با لهجه انگلیسی خواند. هر روزی را که بیشتر با یک هدف واحد در کنار هم میگذراندند، این علقه و علاقه قلبی میان مسلمانان و مسیحیان کشتی بیشتر میشد تا جایی که فرانک از دوستانش خواست یک سوره کوتاه قرآن را به او یاد بدهند تا از حفظ بخواند.
دوست داری سورهای از قرآن را یاد بگیری که اگر یک بار آن را قرائت کنی انگار که یک سوم قرآن و یکسوم تورات و یکسوم انجیل را خواندهای؟ این سوره، سوره توحید است، سند وحدانیت خدا. دوست مسلمان برای فرانک تعریف کرد که سوره توحید «نِسْبَۀُالرَّبِّ» است یعنی نَسَب پروردگار. هر چیزی نَسَبی دارد و این سوره، نسب پروردگار است و با این مقدمه دلانگیز، بازیگر فرانسوی ناوگان صمود سوره توحید را حفظ کرد و عصر یکی از روزها وسط اقیانوس جمع دوستان در عرصه کشتی جمع شد و فرانک گفت که میخواهد سوره توحید را از حفظ و با صدای بلند بخواند. این فیلم لحظهای را نشان میدهد که بازیگر فرانسوی سوره توحید را قرائت کرد. همه چشمها به «فرانک رومانو» بازیگر فرانسوی بود. بقیه ماجرا را در فیلم ببینید.
از زیباییهای ناوگان الصمود میتوان رمانها و کتابها نوشت. از قصه تکتک آدمها، تک تک قایقها. مثل قصه نمازجماعتهای ناوگان الصمود که در صفحات اعضا، تک و توک فیلمهایی از آن منتشر شده است. وقت نماز که میشد، مسلمانان حاضر در کشتی به صف میایستادند برای اقامه نماز جماعت. قبلهنما وسط اقیانوس و آبهای آزاد، جهت قبله را مشخص میکرد. هر بار یکی از اعضا پیشنماز میایستاد. بعد از دو سه روز از حرکت کشتی، بعضی از غیرمسلمانان همراه در کشتی هم در کنار مسلمانان ناوگان صمود میایستادند و نماز میخواندند و رکوع و سجده میرفتند. یکی از اعضای صمود فیلم کوتاهی از نماز جماعت در میانه آبهای آزاد رو به غزه منتشر کرده و نوشته با یک نگاه میتوان فهمید کدام از یک از این نمازگزاران مسلمان نیست. اما در طی سفر ناوگان الصمود آنقدر تحت تأثیر مسلمانان قرار گرفته بود که با آنها نماز میخواند، دعا میکرد و میگفت این تعظیم در برابر پروردگار خیلی باشکوه است.
ناوگان الصمود به غزه نرسید، اما طولانیترین حصر ماهیگیری در آبهای غزه را بیسر و صدا شکست. خبری از این شکست حصر در رسانهها وایرال نشد. اما ماجرا ازاینقرار بود که در همان ساعتهای پرالتهابی که خبر حمله کماندوهای رژیم صهیونیستی به قایقهای ناوگان صمود منتشر میشد، دنیا چشم دوخته بود به قایقها و تصاویر مخابره شده از آن و مردم غزه در غیاب کماندوهایی که سرشان گرم محاصره و ربودن قایقها بود یک دل سیر ماهیگیری کردند و همه تورهای ماهیگیری پر شد از انواع و اقسام ماهیهای خوشمزهای که صهیونیستها مردم غزه را از صید این ماهیها منع کرده بودند. تورهای ماهیگیری لبالب از ماهی شد. انگار دل ماهیها هم به رحم آمده باشد و با یک خودکشی دستهجمعی برای سیرکردن کودکان گرسنه غزه با پای خودشان به تورهای ماهیگیری ماهیگیران غزه آمدند.
نتیجه ناوگان پر سروصدای صمود فقط روایتسازی و موج رسانهای جهانی برای مبارزه با صهیونیست نبود، حصر دریایی برای چند ساعت هم که شده شکست. دو سال آزگار بود که صهیونیستها ماهیگیری در دریا را برای صاحب آبهای غزه قدغن کرده بودند. بعد از محاصره غذایی شهر و وقتی از شدت گرسنگی کارد به استخوان معده میرسید، دلخوشی مردم غزه، دزدکی ماهی گرفتن از ساحل غزه بود. شبی نصفهشبی با هزار ترفند تور میانداختند لب ساحل تا شاید گذر سه چهار ماهی به تور بیفتد و شکم دهپانزده بچه گرسنه را کمی سیر کند. گشتهای اسرائیلی، اما شبانهروز پاسبانی آب را میدادند و بارها پیشآمده بود که بهمحض رویت یک فلسطینی و تور ماهیاش بیهدف شلیک کند و کم نبودند فلسطینیانی که به قیمت تلاش برای شکستن حصر ماهیگیری شهید شدند. اما صمود ماهیها را با مردم غزه آشتی داد.
منبع : فارس