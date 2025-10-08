باشگاه خبرنگاران جوان - بازی «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین المللی اتمی با کارت ابهام‌زایی در مسئله هسته‌ای ایران پازل غرب را کامل کرد‌. آژانس با وجود همه شواهد و مدارک سعی کرد برنامه صلح آمیز هسته‌ای کشورمان را در لفافه ابهام و عدم اطمینان قرار دهد تا بتواند دستان غرب در ایجاد فشار علیه ایران را خالی نگذارد. حالا گروسی در یک اعتراف دیرهنگام و نوشدارویی بعد از مرگ سهراب اعلام کرده که «ایران در پی سلاح هسته‌ای نیست.» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در همین راستا مطرح می‌کند: «گزارش من به صراحت اعلام کرد که ایران برنامه‌ای برای ساخت تسلیحات هسته‌ای ندارد. پس اگر کسی فکر کند این گزارش دلیلی برای جنگ بود، اشتباه می‌کند.»

اعترافاتی که به‌وضوح نشان می‌دهد که وی سعی دارد مدیریت حاشیه‌ساز خود را از مظان اتهام رهایی بخشد. نوع عملکرد گروسی خصوصا قبل از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه علیه ایران و گزارش وی که تولید نگرانی می‌کرد و ایجاد فضای ابهام و خطر در مقاطع حساس معطوف به سیاست غرب از وی فردی نامطمئن ساخته که ماهیت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را برای پیگیری فعالیت صلح آمیز زیر سئوال برد و به این سازمان نقشی ابزاری جهت رسیدن غرب به اهداف سیاسی خود داد.

نگاهی به چند مرحله از تحرکات وی از قبل جنگ و حین و بعد از آن نقش واقعی گروسی را به خوبی علیه برنامه هسته‌ای ایران احصا می‌کند‌. وی قبل از جنگ گزارشی مغرضانه منتشر کرد که بهانه‌ای برای جنگ علیه ایران و فشار بر کشورمان شد. شیوه وی ایجاد فضای اضطراب بین‌المللی علیه کشورمان بود. پس از جنگ و بمباران تاسیسات هسته‌ای کشورمان به جای محکومیت آن و همچنین ترور دانشمندان هسته‌ای ایران نگرانی‌ها را به سمت مواد غنی‌سازی شده ایران معطوف کرد و از عدم اطلاع نسبت به مکان این موارد سخن گفت و بعضاً با زبان تهدید و فشار ایران را به پنهانکاری متهم کرد.