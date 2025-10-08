باشگاه خبرنگاران جوان - در ماههای اخیر، دولت چین با نگرانی از افزایش بدبینی و نارضایتی اقتصادی در میان مردم، اقدام به سرکوب محتوای منفی و انتقادی در شبکههای اجتماعی کرده است. مقامات، علاوه بر محدود کردن مخالفتهای سیاسی، حالا به دنبال کنترل روحیه عمومی هستند و وبلاگنویسان و اینفلوئنسرهایی که پستهای خسته و ناامیدکننده منتشر میکنند، هدف گرفتهاند. برخی از آنها با میلیونها دنبالکننده، حسابهایشان به تعلیق درآمده یا مسدود شده است.
کارزار پاکسازی اینترنت، که از سوی اداره فضای مجازی چین در اواخر سپتامبر آغاز شد، دو ماه طول کشید و بر محتوایی متمرکز بود که باعث ایجاد «احساس بیش از حد بدبینی»، اضطراب یا باور به ناکارآمدی تلاشهای فردی میشود. مقامات میگویند انتشار چنین محتواهایی میتواند به ایجاد ترس، افسردگی جمعی و حتی انتقاد از حزب حاکم منجر شود.
برخی نمونهها شامل بلاگرهایی است که سبک زندگی کمکارانه یا اصطلاحاً «دراز کشیدن» را ترویج میکردند و اینفلوئنسرهایی که با صراحت به فاصله طبقاتی، نابرابری اقتصادی و دشواری ورود جوانان به مشاغل سطح بالا اشاره داشتند. حسابهای آنها به سرعت محدود شد. همچنین مواردی مانند مرگ بازیگر یو منگلونگ و شایعات پیرامون آن باعث شد که هزاران حساب کاربری دیگر نیز مسدود شود تا از انتشار گمانهزنیها و نقدها جلوگیری شود.
رسانههای دولتی این کمپین را به عنوان مبارزه با «شکارچیان احساسات منفی» معرفی کردهاند؛ افرادی که برای جلب توجه، ناامیدی و مشکلات جامعه را بزرگنمایی میکنند. به گفته آنها، اینترنت نباید محلی برای انتشار «منفیبافی» باشد و احساسات واقعی مردم باید محترم شمرده شود اما به صورت غیرمسئولانه بازتاب داده نشود.
کارشناسان اما هشدار میدهند که چنین محدودیتهایی ممکن است صدای واقعی نارضایتی و مشکلات اجتماعی را خاموش کند. بسیاری از جوانان با نگرانی از بازار کار، کاهش فرصتهای شغلی و مشکلات اقتصادی روبرو هستند و سیاستهای دولت برای افزایش اعتماد، از جمله برنامههای حمایتی، کمک مالی به خانوادهها و تشویق به مصرف، تاکنون اثر محدودی داشته است.
در برخی شهرها مانند ژنگژو و شیآن، مقامات محلی حسابهایی را که شهر را به تصویر منفی میکشیدند یا درباره قیمت مسکن و مقررات املاک اطلاعات «نادرست» منتشر میکردند، هدف گرفته و جریمه کردند. پلتفرمهای محبوب مانند ویبو نیز بیش از هزار حساب کاربری را به دلیل انتشار شایعات اقتصادی یا انتقادات از سیاستهای رفاهی مسدود کردند.
این کارزار نشان میدهد که رهبری چین نگران سرایت بدبینی و بدگمانی در جامعه است، به ویژه در میان جوانانی که به دلیل فشار اقتصادی، رقابت نابرابر و نارضایتی از وضعیت اجتماعی، تمایل به کنارهگیری یا سبک زندگی کمتوقع پیدا کردهاند. هدف رسمی این اقدامات، حفظ «روحیه مثبت» و جلوگیری از انتشار محتواهایی است که مردم را نسبت به آینده و جامعه دلسرد میکنند، اما به طور همزمان، این محدودیتها فضایی برای بیان صادقانه نگرانیها و انتقادات اجتماعی را نیز محدود کردهاند.
در مجموع، این کمپین بخشی از تلاش گسترده دولت چین برای کنترل اینترنت و شبکههای اجتماعی، تقویت اعتماد عمومی و مهار هرگونه بدبینی یا انتقاد جمعی است؛ اقدامی که ترکیبی از اهداف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارد و نشاندهنده حساسیت رهبری کشور نسبت به رویکرد عمومی و نگرش جوانان نسبت به آینده است.
منبع: دیروزبان