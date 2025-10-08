باشگاه خبرنگاران جوان - در گزارشی کم‌سابقه، مؤسسه امنیتی اتحادیه اروپا اعتراف کرد که راهبرد فشار و تهدید علیه ایران شکست خورده است. به باور تحلیل‌گران اروپایی، ادامه بن‌بست دیپلماتیک با تهران، چرخه‌ای از بحران انرژی، درگیری‌های تلافی‌جویانه و فروپاشی نظم هسته‌ای را رقم خواهد زد؛ سناریویی که امنیت و اقتصاد اروپا را مستقیماً هدف می‌گیرد.

بعد از جنگ ۱۲ روزه‌ سال جاری میان ایران و اسرائیل، مؤسسه مطالعات امنیتی اتحادیه اروپا (EUISS) در گزارشی هشدار داد که بسته شدن مسیر دیپلماسی با تهران می‌تواند زمینه‌ساز یک رویارویی گسترده‌تر در خاورمیانه شود. در این گزارش تأکید شده است که اروپا، با وجود شکست تلاش‌های گذشته، هنوز بر این باور است که بهترین ابزار برای مدیریت رفتار ایران، «مذاکره» است و لذا ائتلاف اروپایی به دنبال احیای مسیر تعامل با ایران از طریق طرح‌های چندجانبه‌ی دیپلماتیک است.

ضرورت حفظ آخرین روزنه گفتگو با ایران