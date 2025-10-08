باشگاه خبرنگاران جوان - نادر مهدوی، مردی که نامش با موجهای خلیجفارس و عملیاتهای دریایی پیوند خورد، از پادگانهای آموزشی شیراز تا ناوگانهای رزمی در دل دریا رفت و در آخرین روزهای دفاع، با خلوص، شجاعت و عشق به میهن و امام ماندگار شد.
آنچه این گزارش را متمایز میکند، روایت مستقیم همرزمان و خانواده اوست مردانی که کنار نادر جنگیدند، دست او را فشردند و امروز خاطراتش را به ما سپردهاند.
از چغادک تا ناوگروه ذوالفقار
نادر مهدوی پیش از همه چیز، جستجوگر و پرتلاش بود او در اول خرداد ۱۳۶۰ رسماً به سپاه پیوست و دورههای آموزشی سخت و فشرده را در پادگان شهید عبدالله مسگر شیراز گذراند خیلی زود به مأموریتهای حساس سپرده شد؛ از مقابله با گروهکها در تهران تا حضور در عملیات فتح بستان در اهواز. مسیر خدمتی او از سپاه جم تا فرماندهی عملیات خارک و بنیانگذاری ناوگروه ذوالفقار ادامه یافت؛ یگان دریاییای که به گفته همرزمان، نقطهعطفی در اقتدار نیروی دریایی سپاه بود.
آرامش و ایمان،تصویر یک فرماتده از نگاه خانواده
حاج حسن فقیه، برادر شهید، در گفتوگو با خبرنگار فارس میگوید نادر همواره مصمم و پرانرژی بود و حتی در زندگی روزمره، کوچکترین تصمیمهایش بر اساس تکلیف و وجدان شکل میگرفت. او به یاد میآورد که وقتی نادر برای اولینبار به جبهه رفت هیچ ترس یا تردیدی در چهرهاش دیده نمیشد. شب قبل از عملیاتی بسیار خطرناک به خانواده گفته بود: احتمالاً این آخرین دیدار است، اما با آرامش و ایمان از راه خدا میروم. همین آرامش و ایمان بود که شجاعت او را به خانواده و همرزمان نشان داد.
ایمان و عشق به پاسداری
نادر مهدوی عاشق لباس پاسداری بود و پوشیدن آن برایش مقدس به شمار میرفت. حاج حسن ادامه میدهد: نادر حتی در لباس پوشیدن هم وسواس داشت نظم ظاهریاش بازتاب نظم درونی و اعتقادی او بود. او با ایمان و شجاعت همرزمانش را مانند خانواده خود میدید و در میدان نبرد، بیرحم اما عادل بود. این عشق به پاسداری، زمینهساز تصمیم او برای استخدام رسمی در سپاه و گذراندن دورههای سخت شد دورههایی که بعدها در مدیریت یگانهای دریایی و اجرای مأموریتهای پیچیده به خوبی نمود یافت.
تشکیل ناوگروه ذوالفقار و عملیاتهای بحرانی
با افزایش تهدیدات در خلیجفارس و ورود مستقیم نیروی دریایی آمریکا به منطقه، نادر با همفکری و تلاش شبانهروزی، ناوگروهی به نام ذوالفقار بنیان گذاشت. همرزمانش میگویند نظم، آموزش و آمادگی این یگان، حاصل دقت و تلاش او بود. او در عملیات بدر، والفجر۸ و کربلای۳ نقشهای کلیدی داشت؛ از بسترسازی برای عبور نیروها تا ابداع تدابیر عملیاتی نوین که تأثیر مستقیم بر موفقیتها داشت.
فرمانده درویشی: نادر، شکستن هیمنه آمریکا را به واقعیت تبدیل کرد
حاج بهرام درویشی، فرمانده سابق منطقه چهارم نیروی دریایی سپاه، در گفتوگو با خبرنگار فارس از نادر مهدوی بهعنوان یک فرمانده و یک جریان فکری یاد میکند. او میگوید: در سالهایی که نیروی دریایی سپاه تازه متولد شده بود، ما با حدود صد نفر نیرو و قایقهای سبک، اما با ایمانی سنگینتر از ناوهای دشمن، وارد میدان شدیم. نادر یکی از ستونهای اصلی آن دوران بود او باور داشت که در جنگ، ایمان بدون تخصص کارساز نیست و تخصص بدون ایمان بیروح است همین باور بود که نیروی دریایی سپاه را از دل هیچ، به قدرتی مؤثر در خلیج فارس تبدیل کرد.درویشی با اشاره به نقش شهید مهدوی در حماسه ۱۶ مهر ادامه میدهد: آمریکاییها به این عادت کرده بودند که تهدیدشان کافی است تا ملتها عقب بنشینند؛ اما نادر و دیگر همرزمان شهید این معادله را شکست. او نشان داد که میشود با قایقهای کوچک، دریا را از سلطه ناوهای بزرگ بیرون آورد. فرمانده درویشی با لحنی آرامتر از خاطرههای شخصیاش با نادر مهدوی میگوید: نادر اهل نظم و انضباط بود همیشه لباسش تمیز خاص و مرتب بود. میگفت پاسدار باید در ظاهرش هم نشان دهد که اهل ایمان و مسئولیت است.حاج بهرام میگوید: در مسیر حرکت بهسوی گمرک فاو، همراه شهید مهدوی و محمدحسین منظری (رئیس ستاد قرارگاه نوح) مشغول چیدن کنار از درختی در حاشیه راه بودیم که ناگهان پاسداری با محاسن بلند رسید و گفت: این کنارهـا داخل خاک عراق است خوردنشان غصبی و حرام است این تذکر ساده، نشانهای روشن از پایبندی عمیق رزمندگان ما به مسائل شرعی حتی در میانه نبرد بود.
بریجتون و تقابل با آمریکا
یکی از مأموریتهای شاخص و شجاعانهی شهید مهدوی در دوران دفاع مقدس، مربوط به مواجهه مستقیم با ناوهای آمریکایی در خلیج فارس است؛ زمانی که نخستین کاروان نفتکشهای کویتی تحت پرچم آمریکا و با اسکورت ناوشکنهای این ابرقدرت غربی، تنها دو روز پس از تصویب قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت، حرکت خود را از سواحل امارات متحده عربی در دریای عمان آغاز کرد.این کاروان که شامل نفتکشهای «گس پرنس» و بریجتون بود نفتکشهایی که نامهای عربی آنها توسط شرکتهای آمریکایی تغییر یافته بود با سر و صدای تبلیغاتی فراوان و با هدف نمایش قدرت نظامی آمریکا وارد خلیج فارس شد. آنان با عبور از تنگه هرمز تصور میکردند مأموریت خود را با موفقیت پشت سر گذاشتهاند، اما در نزدیکی جزیره فارسی، ناگهان نفتکش ۴۰۰ هزار تنی بریجتون با مین دریایی ۲۷۰ کیلویی برخورد کرد.بازتاب این حادثه بسیار گسترده بود. هرچند آمریکا کوشید این رویداد را بیاهمیت جلوه دهد، اما در واقع ضربهای سنگین و جبرانناپذیر بر حیثیت سیاسی و نظامی ایالات متحده وارد شد؛ زیرا این اتفاق نشان داد که ابتکار عمل در خلیج فارس همچنان در دستان رزمندگان شجاع ایرانی است.عبدالکریم مظفری، همرزم شهید در گفتگو با فارس روایت میکند: در حدود هفت تا هشت دقیقه، صدایی از دریا شنیده شد و آمادهباش دادیم نادر دستور داد همه مواظب باشند. وقتی هلیکوپتر دشمن شناسایی شد، نیروهای موشکی ما آماده شدند و موشک شلیک شد. انفجار عظیم در آسمان، شادی، صلوات و تکبیر بچهها را به همراه داشت.
روز آخر در جزیره فارسی: شجاعت و اسارت
در عصر ۱۶ مهر ۱۳۶۶، ناوگروه تحت فرماندهی نادر مأمور گشتزنی شد. روایت همرزمان از آن لحظه تا بازپسگیری پیکرهای مطهر پر از حماسه و درد است: انفجار رادار فرماندهی، محاصره توسط بالگردهای کمصدا و کمرحم آمریکایی، درگیری شدید، اسیر شدن تعدادی از رزمندگان و تلاش بیوقفه برای نجات زخمیها.نادر و برخی همرزمان در نهایت اسیر شدند. آثار شکنجههای وحشیانه، از جمله سوراخشدن سینه با میخهای فولادی و تیراندازیهای متعدد، بر بدن او دیده شد. برادرش حاج حسن میگوید: چهار دست و پای او با طناب لاستیکی بسته شده بود؛ اما همین هم نشان میدهد که فرمانده دلاور با شجاعت کامل مقاومت کرد و جز این از او انتظار نمیرفت.
بازگشت پیکر و آیینه جمعیت
پیکرهای مطهر شهدا پس از شش روز از مسقط بازگردانده شد و تشییع آن در تهران و سپس بوشهر با حضور هزاران نفر، نمایشی از ارادت مردم بود بازگشت پیکر نادر به زادگاه بحیری، استقبال مردم و ادای احترام به فرمانده شجاع، تصویری ماندگار از مقاومت و ایثار شد.
میراث نادر
نادر مهدوی ترکیبی کمنظیر از ایمان عمیق، شجاعت، خلاقیت عملیاتی و تعهد به مردم و کشور بود. تشکیل ناوگروه ذوالفقار، نقشآفرینی در عملیاتهای کلیدی و مقابله شجاعانه با حضور آمریکا در خلیجفارس، همه نشان میدهد که چگونه یک انسان میتواند سرنوشت میدان جنگ را تغییر دهد. روایت همرزمان اما بیش از گزارش عملیات، تصویر انسانی او را نشان میدهد: مردی که لباس پاسداری را مقدس میشمرد، همرزمانش را خانواده خود میدانست و در مقابل دشمن، بیرحم و در دفاع از مردم، مهربان بود.
