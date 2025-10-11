باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- محمدامین توکلیزاده، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، درباره فعالیتهای اخیر خانه اندیشمندان اظهار داشت: خوشبختانه در این روزها خانه اندیشمندان میزبان جلسات بسیار خوبی بین نخبگان کشور در حوزه علوم انسانی بوده است و طیف متنوعی از سلایق را گرد هم آورده است.
وی افزود: آخرین برنامه برگزار شدهدر مناطق پایین تهران، جشن مهمونی شهر بود که در باغراه حضرت زهرا در مناطق ۱۷ و ۱۸ طی ایام ماه رمضان هر شب از افطار تا سحر اجرا شد و کنسرتهای بسیار خوبی نیز در این مکان برگزار گردید.
توکلیزاده عنوان کرد: ما همواره سعی میکنیم از هر فرصت و مناسبت برای شاد کردن مردم استفاده کنیم و خدا را شکر با شکلگیری شرکت گردشگری تهران در مجموعه برج میلاد، با رویکردی نوین در حوزه گردشگری شهری، تلاش خواهیم کرد تا تورهای متنوع و خوبی را برای شهروندان تهرانی برگزار کنیم.