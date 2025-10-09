معاون قضایی دادگستری استان تهران در بازدید از انبار‌های عمومی تاکید کرد که کالا‌های اساسی به‌وفور در انبار‌ها موجود بوده و تامین آنها بدون مشکل انجام شده است، اما تسریع در روند توزیع و کاهش مدت ماندگاری کالا‌ها در انبار‌ها ضروری است.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش رسانه و روابط عمومی دادگستری استان تهران؛ محمدرضا صاحبی پسندیده، معاون قضایی و جانشین رئیس کل در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران، در خصوص بازدید از انبار‌های عمومی گفت: این برنامه در راستای نظارت بر روند تأمین کالا‌های اساسی و وضعیت انبارداری و نظارت بر بارانداز‌های اصلی که برای توزیع این کالا‌ها در سطح شهر استفاده می‌شود، انجام شده است. کالا‌های اساسی از طریق تخصیص ارز دولتی وارد کشور می‌شوند و واردکنندگان و تأمین‌کنندگان عمده موظف‌اند این کالا‌ها را در انبار‌هایی نگهداری کنند که در سامانه انبار‌های عمومی ثبت شده‌اند.

وی افزود: در این سامانه علاوه بر ثبت نام، ورود و خروج کالا‌ها نیز باید به‌صورت دقیق ثبت شود و این سامانه باید به سامانه جامع تجارت و دیگر سامانه‌های مرتبط متصل باشد تا نظارت کاملی بر روند تأمین و توزیع کالا‌های اساسی صورت گیرد.

صاحبی پسندیده تصریح کرد: هدف از این نظارت‌ها ساماندهی فرایند توزیع کالا‌های اساسی، جلوگیری از ماندگاری غیرضروری کالا‌ها در انبار‌ها و جلوگیری از رسوب مایحتاج عمومی است.

وی درباره نتایج بازدید بیان کرد: کالا‌های اساسی به‌وفور در انبار‌های عمومی موجود است و در تأمین کالا مشکلی وجود ندارد، اما نکته مهم این است که توزیع این کالا‌ها باید به سرعت انجام شود و ماندگاری کالا‌ها در انبار‌ها به حداقل برسد.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: همچنین وضعیت نگهداری کالا‌ها باید مطابق با استاندارد‌های بهداشتی و محیطی باشد و قیمت‌ها باید طبق نرخ دولتی رعایت شود، زیرا این کالا‌ها با ارز دولتی وارد شده‌اند و باید به همان صورت در بازار توزیع شوند.

وی افزود: در تامین کالای اساسی مورد نیاز، تخصیص ارز به واردکنندگانی داده می‌شود که اهلیت، صداقت و امانت آنها احراز شده باشد تا از بروز هرگونه التهاب در بازار جلوگیری شود.

