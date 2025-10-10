باشگاه خبرنگاران جوان - اقلیم خشک و بارش کم باران، پای کشت زعفران را که پیش‌تر مردم آن را مختص خراسان می‌دانستند، به استان‌های مختلف باز کرده است؛ اما مردم یک روستا در دل نصف جهان بیش از ۵۰ سال است که زعفران می‌کارند و امسال ۵۰ هکتار زمین زیر کشت یاقوت سرخ دارند.

بیش از ۵۰ سال است که در روستای ازان، گیاه زعفران کشت می‌شود، زیرا آب‌وهوای روستای ازان، با پیازچه زعفران سازگاری دارد و زعفرانی با مرغوبیت برتر از مناطق دیگر تولید می‌شود. ازان، روستایی از توابع بخش میمه شهرستان شاهین‌شهر و میمه در استان اصفهان است. روستای ازان بزرگ‌ترین روستای بخش میمه است. این روستا در دامنه کوه تاریخی کَهرود واقع شده است که بیش از هزاران سال قدمت دارد. سنگ‌نگاره‌ها و طبیعت بکر کهرود آن را به یک مرکز گردشگری در استان اصفهان تبدیل کرده است.