باشگاه خبرنگاران جوان - پشت دود خاکستری سیگار، فریب خاموشی نهفته است؛ خاموشی‌ای که آرام‌آرام در عمق بدن ریشه می‌دواند و روزی جان می‌گیرد بی‌آنکه فرصتی برای نجات بگذارد. «سرطان پانکراس» از همین جنس است؛ بیماری‌ای که صدایش را دیر می‌شنویم، وقتی دیگر فریاد درمان به جایی نمی‌رسد.

در روزگاری که جوانان از سر ناآگاهی یا تقلید، دود را نشانه‌ بلوغ و تفریح می‌دانند و قلیان و سیگار به بخشی از مهمانی‌های روزمره بدل شده، پزشکان هشدار می‌دهند قاتلی آرام در کمین است.

دود سیگار شاید لحظه‌ای آرامش بسازد، اما در سکوت، آتشی در جان می‌افروزد؛ آتشی که نامش «سرطان پانکراس» است، بیماری‌ خاموش و بی‌رحم که هر سال جان هزاران نفر را می‌گیرد.

محمد رضایی، فوق‌تخصص گوارش و کبد بزرگسالان، در گفت‌و‌گو با فارس می‌گوید: بیش از نیمی از موارد سرطان پانکراس، با سیگار و سبک زندگی ناسالم ارتباط مستقیم دارد؛ اما هنوز بسیاری از مردم خطر را جدی نمی‌گیرند.

وی بیان می‌کند: سیگار و فست‌فود، کم‌تحرکی و استرس مزمن، آرام‌آرام جای تغذیه‌ی سالم و آرامش روانی را گرفته‌اند و نتیجه‌اش نیز چیزی جز افزایش بیماری‌های مرگ‌بار نیست.

«سرطان پانکراس» نمونه‌ بارز این روند است؛ بیماری‌ای که بیش از نود درصد موارد آن از مجاری لوزالمعده منشأ می‌گیرد و در اغلب بیماران، زمانی تشخیص داده می‌شود که دیگر برای درمان قطعی دیر شده است.