مؤسسه صهیونیستی با تهدید زیرساخت‌های آب تهران، غافل از آسیب‌پذیری شدید کارخانه‌های آب‌شیرین‌کن خود است.

باشگاه خبرنگاران جوان - رژیم صهیونیستی در حالی با انتشار نقشه زیرساخت‌های آب تهران، ایران را تهدید می‌کند که آب‌شیرین‌کن‌های آن در تیررس موشک‌های ایران قرار دارند.
 
 در روزهای اخیر، مؤسسه مطالعات جنگ رژیم صهیونیستی (ISW) با انتشار نقشه‌ای از زیرساخت‌های آب تهران، عملاً ایران را به حمله علیه منابع حیاتی خود تهدید کرده است.این در حالی است که رژیم صهیونیستی خود به‌شدت به فناوری نمک‌زدایی وابسته است و بیش از ۷۵ درصد از آب مصرفی‌ خود را از طریق کارخانه‌های آب‌شیرین‌کن تأمین می‌کند.
 
ایران نیز نقشه و اطلاعات دقیقی از زیرساخت‌های حیاتی آب‌شیرین‌کن‌های این رژیم در اختیار دارد و در صورت هرگونه اقدام خصمانه، توانایی قاطع برای مقابله و نابودی این تأسیسات را دارد؛ همان‌گونه که در جنگ ۱۲ روزه، قدرت بازدارندگی و پاسخ سریع خود را به‌خوبی نشان داد.
 
منبع: فارس
