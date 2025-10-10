باشگاه خبرنگاران جوان - در سراسر جهان، جنگ با پول نقد شدت گرفته و بسیاری دوست ندارند یک اسکناس به ارزش چند صد دلار را حمل کنند.

در آمریکا، اسکناس‌های ۵۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰ هزار و ۱۰۰ هزار دلاری منسوخ شده‌اند. به نظر می‌رسد این روند همچنان ادامه دارد و در سال‌های اخیر صحبت‌هایی مبنی بر حذف اسکناس ۱۰۰ دلاری از گردش مالی با وجود محبوبیت این اسکناس، مطرح شده است. با این حال، اگر آمریکا از پول نقد بیزاری فزاینده‌ای دارد، اوضاع در اروپا حتی بدتر است. اسکناس ۵۰۰ یورویی از آوریل ۲۰۱۹ در سری «یوروپا» قرار نگرفته و در گردش نیست. با این حال، همچنان پول قانونی است و می‌تواند به عنوان وسیله پرداخت استفاده شود.

جنگ علیه پول نقد در سراسر جهان، شدت گرفته است. معرفی ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) پیامدهای گسترده‌ای بر سیستم مالی جهانی خواهد داشت. به نظر می‌رسد که بانکداری دیجیتال در حال رشد غیرقابل توقف است و با توجه به رشد دارایی‌های دیجیتال خصوصی، ارزهای دیجیتال بانک مرکزی می‌توانند دوران مالی جهانی جدیدی را آغاز کنند که با حذف تدریجی پول نقد در ازای یک سیستم ارز دیجیتال تحت نظارت دولت همراه خواهد بود. ارزهای دیجیتال بانک مرکزی در حال حاضر در بیش از ۱۳۰ کشور در حال بررسی و در برخی موارد، به عنوان ارز رسمی توسط دولت‌ها معرفی شده‌اند.

بر کسی پوشیده نیست که پول نقد فیزیکی محبوبیت خود را از دست می‌دهد و این اتفاق، به کاهش آن منتهی می‌شود و اقتصادهای بزرگ مانند آمریکا، منطقه یورو و چین در حال توسعه ارزهای دیجیتال بانک مرکزی خود هستند.

بر اساس گزارش وب‌سایت «نوماد کپیتالیست»؛ بزرگترین اسکناس‌های در گردش جهان عبارتند از:

۱۰۰۰۰ دلار سنگاپور

ارزش به دلار آمریکا: ۷۴۰۰ دلار (تا آوریل ۲۰۲۴)

۱۰۰۰۰ دلار برونئی

ارزش به دلار آمریکا: ۷۴۰۴ دلار (تا آوریل ۲۰۲۴)

۱۰۰۰ فرانک سوئیس

ارزش به دلار آمریکا: ۱۱۰۲ دلار (تا آوریل ۲۰۲۴)

۱۰۰۰ دلار سنگاپور

ارزش به دلار آمریکا: ۷۴۰ دلار (تا آوریل ۲۰۲۴)

۱۰۰۰ درهم امارات

ارزش به دلار آمریکا: ۲۷۲ دلار (وابسته دائمی)

۱۰۰۰۰۰ درام ارمنستان

ارزش به دلار آمریکا: ۲۵۶ دلار (تا آوریل ۲۰۲۳)

۱۰۰۰ دلار هنگ کنگ

ارزش به دلار آمریکا: ۱۲۸ دلار (ثابت دائمی)

طبق تعاریف خاص، بزرگترین اسکناس چاپ شده، ۱۰۰ تریلیون دلار زیمبابوه بوده است. با این حال، این اسکناس به عنوان بزرگترین اسکناس شناخته نمی‌شود، زیرا به دلیل تورم شدید در این کشور چاپ شده و ارزش آن کمتر از ۵۰ سنت آمریکا است.

منبع: ایسنا