۱. نذر مادر حضرت مریم و ولادت حضرت مریم و چگونگی انتخاب سرپرست برای ایشان وشرح عبادات آن حضرت
داستان نذر مادر حضرت مریم (سلاماللهعلیها) و ولادت ایشان و چگونگی انتخاب سرپرست برای ایشان در آیات ۳۵ تا ۳۷ و آیات ۴۲ تا ۴۴ سوره آلعمران به زیبایی بیان شده است. براساس این آیات، مادر حضرت مریم (سلاماللهعلیها) نذر کرد که اگر خداوند به او فرزندی عطا کند، او را وقف خدمت به خانه خدا کند. پس از تولد مریم، سرپرستی او به حضرت زکریا (علیهالسلام) سپرده شد و مریم در معبد به عبادت مشغول شد، بهگونهای که خداوند او را مستقیماً با نعمتهای خود روزی میداد.
۲. دعای زکریا (علیهالسلام) برای فرزنددار شدن و چگونگی استجابت دعای ایشان
داستان دعای حضرت زکریا (علیهالسلام) برای فرزنددار شدن و ولادت حضرت یحیی (علیهالسلام) در آیات ۳۸ تا ۴۱ سوره آلعمران به زیبایی بیان شده است. حضرت زکریا (علیهالسلام) با دیدن عنایت خدا به مریم (سلاماللهعلیها)، در سن پیری و با وجود ناباروری همسرش، از خداوند درخواست فرزندی صالح کرد. خداوند دعای او را اجابت کرد و بشارت تولد حضرت یحیی (علیهالسلام) را به او داد و به عنوان نشانه، زکریا برای سه روز جز با اشاره قادر به سخن گفتن نبود و در این مدت به تسبیح خدا مشغول بود.
۳. داستان ولادت حضرت عیسی(علیهالسلام)
داستان ولادت حضرت عیسی (علیهالسلام) در آیات ۴۵ تا ۴۷ سوره آلعمران به زیبایی بیان شده است. فرشتگان الهی به حضرت مریم (سلاماللهعلیها) بشارت دادند که بدون ازدواج، صاحب فرزندی به نام عیسی (علیهالسلام) خواهد شد که از پیامبران الهی است و در گهواره سخن خواهد گفت. مریم از این بشارت تعجب کرد، اما فرشتگان تأکید کردند که این امر به اذن خداوند و نشانهای از قدرت بیپایان اوست.
۴. داستان نبوت حضرت عیسی، معجزات، حواریها و عروج عیسی
در آیات ۴۸ تا ۵۵ سوره آلعمران به نقش حضرت عیسی (علیهالسلام) به عنوان پیامبر الهی، معجزات او، همراهی حواریون با او و سرانجام عروج او به سوی خداوند تبیین شده است. حضرت عیسی (علیهالسلام) به عنوان پیامبر الهی، با معجزاتی مانند شفای بیماران و زنده کردن مردگان، مردم را هدایت کرد. با وجود ایمان حواریون، بسیاری از بنیاسرائیل به او ایمان نیاوردند و دشمنانش قصد کشتن او را داشتند، اما خداوند او را نجات داد و به سوی خود عروج داد.
۵. داستان غزوه احد
آیات ۱۲۱ تا ۱۲۹ و ۱۴۰ تا ۱۷۹ سوره آلعمران به غزوه احد و درسهای آن اشاره شده است. براساس این آیات در جریان این غزوه که در سال سوم هجری بین مسلمانان و مشرکان قریش رخ داد مسلمانان ابتدا پیروز شدند، اما به دلیل نافرمانی برخی از سپاهیان از دستور پیامبر (صلی الله علیه وآله وسلم)، و رها کردن گردنه کوه احد، در طمع کسب غنائم، شکست خوردند.
۶. داستان مباهله پیامبراکرم (صلیاللهعلیهوآله) با مسیحیان نجران
در آیه ۶۴ سوره آلعمران به جریان مباهله پیامبر اکرم (صلیاللهعلیهوآله) و مسیحیان نجران اشاره شده است. در این جریان بعد آنکه ادعاها و استدلالهای مسیحیان نجران درباره حضرت عیسی (علیهالسلام) توسط پیامبر اکرم (صلیاللهعلیهوآله) پاسخ داده میشود، اما آنان حاضر به تسلیم و پذیرش کلام پیامبر اکرم (صلیاللهعلیهوآله) نمیشوند، خداوند متعال به پیامبراکرم(صلیاللهعلیهوآله) امر میکند که آنان را دعوت به مباهله کند.
