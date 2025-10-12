آموزش و پرورش از مهمترین امور زیرساختی یک کشور و معلمان مهمترین رکن این نهاد هستند، اما در حکومت پهلوی، این قشر اثرگذار بدترین وضعیت معیشتی را در بین سایر اقشار دولتی داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - آموزش و پرورش از مهمترین امور زیرساختی یک کشور و معلمان مهمترین رکن این نهاد مقدس هستند. با این حال، در حکومت پهلوی، این قشر اثرگذار و زحمتکش، تقریبا بدترین وضعیت معیشتی را در بین سایر اقشار دولتی داشته است تا جایی که روزنامه آیندگان در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۳۵۵ گزارش می‌دهد ۳۳ هزار معلم ورزیده طی چهار سال اخیر، به علت مشکلات اقتصادی مجبور به استعفا شده‌اند.

بخشی از این گزارش بدین شرح است: «هر روز استعفای تعداد زیادی از معلمان به وزارت آموزش و پرورش می‌رسد که با اکثر آنها موافقت نمی‌شود. با این حال براساس گزارشی که به نهمین کنفرانس ارزشیابی انقلاب آموزشی داده شده، در چهار سال گذشته، آموزش و پرورش ۳۳ هزار معلم ورزیده خود را از دست داده است. حیثیت شغلی معلم مرتبا کاهش می‌آید و وزارت آموزش و پرورش نمی‌تواند معلمان را تامین کند و یا رفاهی مشابه آنچه سایر وزارت‌خانه‌ها برای کارمندان خود بوجود آورده‌اند، بوجود آورد. به همین علت معلمان از کار خود رضایت ندارند و گروهی از معلمان به علت اینکه در بخش خصوصی امکانات مادی و رفاهی بیشتری وجود دارد از کار خود در آموزش و پرورش دست می‌کشند.»