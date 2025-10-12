باشگاه خبرنگاران جوان - سردار عباسعلی محمدیان در تشریح اقدامات پلیس پایتخت در صحن شورای شهر تهران در مورد حوزه مقابله با سرقت و آسیب‌های اجتماعی با بیان اینکه از ابتدای سال تا روز گذشته ۹ میلیون و ۸۲۳ هزار بار تلفن ۱۱۰ به صدا در آمده است، اظهار کرد: این بدان معناست که هر ۲ ثانیه یک‌بار تماس با ۱۱۰ صورت گرفته و سه میلیون و ۶۹ هزار حضور در صحنه نیز به ثبت رسیده است.

وی با اشاره به تقدیم ۱۸ شیهد از مرکز فوریت های پلیسی و یک شیهد از مجموعه فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در جنگ ۱۲ روزه، افزود: ارتباط پلیس با مدیریت شهری مثال زدنی است و هیچ گونه مشکلی در این زمینه وجود ندارد، هیچ مأموریت روی زمین مانده ای که شهرداری از پلیس درخواست کرده باشد، نداریم.

این مسئول خاطرنشان کرد: در حوزه های مختلف از جمله ساماندهی دستفروشان این هماهنگی و همکاری وجود دارد، تهران با ۳۸۴ محله ۲۶۰ مجموعه انتظامی دارد که تمام این آمار در حوزه امنیت قابل بحث است.

محمدیان به تجربه های جنگ ۱۲ روز در موضوع های امنیتی اشاره کرد و گفت: ایستگاه های ایست بازرسی نقش ویژه ای داشتند، ۱۹.۸ درصد از جرائم کشور در تهران رخ می دهد و ۲۵ درصد از تماس های ۱۱۰ کشور نیز به تهران اختصاص می دهد.

وی اعلام کرد: چهار میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو و چهار میلیون و ۲۳۸ هزار موتورسیکلت در تهران تردد می کنند، مدیریت این تعداد موتور سیکلت بسیار ویژه است و به توجه جدی نیاز دارد.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ با تأکید بر اینکه ۵۶۱ محل و ۲۱۱ مکان تجاری باید تأمین امنیت شوند، افزود: در روزهای منتهی به عید نوروز بیش از ۲ میلیون نفر به محدوده بازار بزرگ ورود می کنند که مدیریت ویژه ای را می طلبد.

این مسئول گفت: روزانه ۱۶ هزار و ۸۰۰ نفر مراجعه کننده داریم، بیش از ۶۰۰ هزار پرونده مختلف در مجموعه های انتظامی تشکیل شده که ۶۵ هزار مورد از آن از طریق مشاوره و مددکاری به سازش منجر شده است.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد: از ۸۰۵ هزار نفر حدود ۶۲۵ هزار نفر برگ سرشماری داشتند و ۱۲۵ هزار نفر مجوز اقامت، در تهران بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار اتباع غیرمجاز داشتیم که سال قبل ۴۰ هزار نفر و امسال ۱۷۰ هزار نفر رد مرز کردیم؛ به طوریکه در پروژه های ساختمانی بعضاً اعلام می کنند بیش از این اتباع رد مرز نشوند، چراکه نیروی کار وجود ندارد. مجوزهایی دادیم که پنج هزار نفر شناسایی و تحت مدیریت کارفرمایان فعالیت کنند و پراکنده نباشند.

کاهش ۶۵ درصدی آمار قتل بین اتباع

وی افزود: پنج تا هفت درصد تخلفات به اتباع اختصاص داشت که به چهار تا پنج درصد کاهش یافته است. آمار قتل بین اتباع نیز ۶۵ درصد کاهش را به دنبال داشته است.

محمدیان با اعلام اینکه قوه قضاییه همکاری بسیار خوبی به ویژه در کنترل سارقین داشته است، اظهار کرد: هر سال رشد ۱۰ تا ۱۹ درصدی را در سرقت شاهد بودیم اما در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل ۱۱ درصد کاهش، سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل ۳۰ درصد و امسال نسبت به سال قبل ۲۳ درصد کاهش سرقت داشته ایم که در مجموع در ۲.۵ سال اخیر ۵۳ درصد کاهش سرقت را شاهد بوده ایم.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ به کاهش ۴۴ درصدی سرقت های مسلحانه اشاره کرد و گفت: ورود مواد مخدر به کشور کاهش پیدا کرده است، ۴۷ هزار معتاد متجاهر زن و مرد در شهر شناسایی شدند که زیر پل ها، پارک ها و محلات صحنه های زشتی را در شهر رقم زده بودند، ما در طول این مدت عملیات خود را قطع نکردیم و معتادان ساماندهی شده اند.

این مسئول اضافه کرد: بخشی از معتادان با زخم باز از برخی از مراکز نگهداری معتادان متجاهر تخلیه و تحت کنترل دانشگاه علوم پزشکی درمان شدند که به نوعی در مراکز معتادان زخم باز نداریم.

محمدیان با بیان اینکه بیش از هزار نفر از معتادان متجاهر از اتباع بودند، خاطرنشان کرد: مدت زمان نگهداری در مراکز از ۲ به ۶ ماه افزایش یافت و معتادان ساکن در شهرستان ها پس از خروج از مراکز به محل زندگی خود بازگردانده شدند.

وی تصریح کرد: در مراکز کارگاه های تولیدی شکل گرفت و افراد آموزش دیدند و پس از خروج از کمپ ها، زمینه اشتغال آنها فراهم شد.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ ادامه داد: برای تا مین امنیت محله محور از سال ۱۴۰۲ در مساجد حضور یافتیم، سامانه پیامکی برای معتمدین محلات در نظر گرفته شد و ۵۲ هزار نفر شناسایی و نیازهای امنیت محور محلات را از طریق سامانه به ما اطلاع می دهند.

تقدیم ۱۸ شهید در جنگ ۱۲ روزه

محمدیان با اشاره به اقدامات فاتب در جنگ ۱۲ روزه، اظهار کرد: به محض اینکه صدای انفجار شنیده شد، همکاران در کمتر از ۲ ساعت گردهم آمدند و مأموریت ها آغاز شد، حضور در پمپ بنزین ها، مدیریت خروج شهروندان از شهر برای کنترل ترافیک و حضور در مأموریت ها از جمله اقدامات بود؛ روز سوم جنگ ۲ موشک به ساختمان ستاد فاتب شلیک شد که تمام اپراتورها حضور نداشتند اما ۱۸ شهید تقدیم کردیم.

وی افزود: سه دقیقه بعد مراکز دیگر کنترل عملیات را بر عهده گرفتند و لحظه ای در ارائه خدمات به مردم خلأ ایجاد نشد، در کمتر از یک ساعت خطوط ۱۱۰ به یک مرکز دیگر منتقل و پاسخگویی آغاز شد.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اشاره به فعالیت مجاهدانه تیم های چک و خنثی در ۵۰۰ صحنه، یادآور شد: کار بسیار سنگینی در این بخش صورت گرفت که شاید کمتر مورد توجه قرار گرفت.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ در پاسخ به پرسش اعضای شورای اسلامی شهر تهران نیز با بیان اینکه بخش زیادی از دغدغه شهروندان دغدغه ما هم هست، اظهار کرد: ما زمانی ۳۰۰ نیروی کمکی هم به پلیس راهور دادیم اما تا وقتی فرهنگ سازی و آموزش و اقداماتی از این قبیل صورت نگیرد، نمی توان آن را مدیریت کرد.

محمدیان خاطرنشان کرد: ما آمادگی ارائه هرگونه گزارش در مورد اقدامات صورت گرفته در بخش های مختلف را داریم و در جلسات آینده آن را ارائه خواهیم کرد.

منبع: ایرنا