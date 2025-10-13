مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران گفت: شهرداری تهران با هدف ارتقای چهره شهر، طرح نوسازی کیوسک‌های مطبوعاتی را پیش می‌برد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجتبی اقوامی‌پناه، مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران از برنامه‌ریزی شهرداری برای نوسازی، به‌روزرسانی و ساماندهی کیوسک‌های مطبوعاتی در سطح پایتخت و همچنین جمع‌آوری صنوف مزاحم شهری خبر داد.

وی با اشاره به وجود حدود ۱۲۷۰ کیوسک مطبوعاتی فعال در شهر تهران گفت: بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر تهران، شهرداری موظف است سالانه حدود دو درصد از تعداد این کیوسک‌ها را کاهش دهد. در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای افزایش تعداد کیوسک‌ها وجود ندارد و تمرکز اصلی ما بر ساماندهی وضعیت موجود، بهبود منظر شهری و ارتقای طراحی و کارکرد کیوسک‌هاست.

اقوامی‌پناه با تأکید بر لزوم هماهنگی میان کارکرد‌های خدماتی کیوسک‌ها و زیبایی بصری شهر افزود: در سال‌های اخیر، بسیاری از کیوسک‌های مطبوعاتی علاوه بر فروش مطبوعات به عرضه کالا‌هایی مانند گل و گیاه نیز مشغول بوده‌اند. با این حال هدف ما ایجاد وحدت رویه در ظاهر و کاربری این فضاهاست تا ضمن حفظ هویت فرهنگی مطبوعات، چهره شهر نیز منسجم‌تر و زیباتر شود.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران ادامه داد: در همین راستا نمونه جدیدی از کیوسک‌های مطبوعاتی در حال طراحی و ساخت است. این طرح پس از بررسی‌های نهایی و تأیید شهردار محترم تهران و شورای اسلامی شهر، به عنوان الگو در سراسر شهر اجرا خواهد شد. انتظار می‌رود پس از تصویب نهایی، فرآیند جایگزینی کیوسک‌های قدیمی با مدل‌های جدید تا پایان سال آغاز شود.

