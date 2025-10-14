باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - عالیه زمانی کیاسری عضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار با باشگاه خبرنگاران جوان درباره دلیل مخالفت این فراکسیون با اصلاح قانون مهریه گفت: به‌صورت کلی نمی‌توان با یک عبارت واحد، موضع فراکسیون زنان مجلس را درباره اصلاح قانون مهریه بیان کرد، اما در مورد طرح اولیه‌ای که با عنوان «اصلاح قانون مهریه» در دوره قبل مطرح شد، توضیح لازم است. این طرح که توسط یکی از همکاران ارائه شده بود، به‌دلیل عدم تطابق موضوع با محتوای طرح، از سوی آقای قالیباف به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شد تا مورد بازنگری قرار گیرد و اشکالات مطروحه رفع شود. پس از بازنگری، مقرر شد مواد آن مجدداً در دستور کار قرار گیرد.

نماینده مردم ساری و میاندرورد در مجلس اظهار کرد: براساس همین تذکر، از ۱۰ ماده پیشنهادی طرح، سه ماده ۸، ۹ و ۱۰ حذف شد و با هفت ماده اول مجدداً وارد دستورات صحن شده است. اکنون طرح در مرحله ثبت پیشنهادات قرار دارد و در زمان مقرر در دستور صحن قرار خواهد گرفت.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بیان کرد: ما به‌عنوان اعضای فراکسیون زنان، معتقدیم که این طرح در مرحله نخست صرفاً در کمیسیون قضایی و حقوقی بررسی و اعلام شد، هیچ پیوست فرهنگی و اجتماعی همراه آن نبوده است وهیچ نشست مشورتی مشترکی با مجموعه فراکسیون زنان یا فعالان حقوق زنان و خانواده برگزار نشد که ما اعتراض کردیم و با نظر ریاست محترم مجلس، جلسه‌ای مشترک با حضور رئیس مجلس برگزار شد و در ادامه بیش از ۱۰ نشست مشترک با کمیسیون قضایی و فعالان مجموعه زن و خانواده و اساتید دانشگاه برگزار شد.

زمانی تصریح کرد: در مجموع، نظر فراکسیون زنان این است که اگر این طرح پخته‌تر می‌شد و کاربردی‌تر به صحن می‌آمد می‌توانست نتایج بهتری داشته باشد. از منظر جزئی‌تر نیز باید گفت که موضوع مهریه، قراردادی میان زن و مرد است که هر دو با اراده، عقل و بلوغ خود آن را می‌پذیرند. مهریه در حقیقت هدیه‌ای است بر اساس آیات الهی و دخل‌وتصرفی که برخی عزیزان تمایل دارند برروی اعداد و ارقام داشته باشند عملا از لحاظ مسائل شرعی امکان‌پذیر نیست.

نماینده مردم ساری و میاندرورد در مجلس تاکید کرد: اصلاح قانون مهریه باید با نگاه جامع، همراه با صیانت از بنیان خانواده و در راستای سیاست‌های حبس‌زدایی صورت گیرد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پاسخ به سوالی مبنی براینکه موافقان اصلاح قانون مهریه می‌گویند که سقفی برای مهریه تعیین نشده، اما مخالفان این طرح می‌گویند سقف مهریه ۱۴ سکه تعیین شده است. در این خصوص چرا اختلاف‌نظر وجود دارد؟، گفت: در طرح اولیه، اما مخالفان بر این باورند که تا سقف ۱۱۰ سکه، مهریه مشمول حمایت کیفری قانون است و بالاتر از آن صرفاً جنبه حقوقی دارد. در طرح اولیه، عدد ۱۱۰ به ۱۴ کاهش یافته بود، اما به‌دلیل عدم تطابق موضوع و محتوا، این ماده حذف شد و در نسخه فعلی طرح وجود ندارد.

عضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس تصریح کرد: برخی از همکاران همچنان تمایل دارند این اعداد را تغییر دهند و در قالب پیشنهادات الحاقی مطرح کرده‌اند که امیدواریم این پیشنهاد‌ها رأی نیاورد. در طرح فعلی که مجدداً به مجلس بازگشته، ماده مربوط به کاهش عدد مهریه حذف شده است و همکارانی که این موضوع برایشان خیلی با اهمیت بوده در الحاق آن پیشنهاد دادند و این پیشنهاد در صحن در زمان خود مطرح می‌شود و انتظار داریم همکاران ما با توجه به بحث اولیه‌ای که این موضوع حذف شده و عدم تطابق موضوع و محتوا بوده این امر رای نیاورد.

نماینده مردم ساری و میاندرورد در مجلس بیان کرد: تأکید ما بر این است که طرح باید به‌طور کامل بازنگری و از نو با پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی تدوین شود و شاید نیاز باشد که مارد خیلی از جزئیات شویم.

زمانی اظهار کرد: در موضوع حبس‌زدایی یک مسئله‌ای است که می‌توان در جهت تکریم خانواده به آن پرداخت، اما نباید وارد بقیه جزئیات شویم به هر حال، چون این موضوع وارد صحن شد و از صحن قابل حذف نبود با اعتراضی که ما داشتیم به تعویق اتفاد و پس از به تعویق افتادن براساس بازنگری که صورت گرفت وارد صحن شد سپس به‌دلیل عدم تطابق موضوع و محتوا دوباره به کمیسیون قضایی و حقوقی بازگشت و کمیسیون مواد ۸، ۹ و ۱۰ را حذف کرد دوباره در دستورکار صحن قرار گرفته است و الان ما در مقابل یک عمل انجام شده قرار گرفتیم و تلاش کردیم مواد آن بهتر شود و در پی تلاشی که ما کردیم مواد ۸، ۹ و ۱۰ حذف شد و باید تلاش کنیم الحاقیه‌های کاهش عدد مهریه رای نیاورد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اضافه کرد: زنان و مردان ما به‌عنوان ستون‌های خانه هر دو باید مورد تکریم قرار بگیرند و اگر حقی را در مورد یکی از آنها کم و زیاد کنیم باید در مقابل باید آن عدالت را برای نفر دیگر خانواده درنظر بگیریم.

عضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس بیان کرد: اینکه یکطرفه اعداد را کم کنند و بعد یک بیاناتی مثل عندالاستطاعه را جایگزین عندالمطالبه کنند یعنی عقلنیت و بلوغ یک فرد را در زمانی که عقد نکاح جاری می‌شود زیر سوال می‌برد، چون دو نفری که عقد نکاح بین آنها جاری می‌شود عاقل و بالغ هستند و خودشان تصمیم می‌گیرند و این تصمیم براساس فرمایش آیات الهی است که این مهریه را هدیه قرار داده و تعیین ان هم برعهده طرفین است و باید پایه زندگی‌شان را براساس صداقت بنا بگذارند نه اینکه در میانه راه به سمت دیگری بروند.

زمانی گفت: از طرف دیگر پیشنهاداتی مطرح شده بود مثل اینکه الزام به مشاوره‌های حقوقی مثل مشاوره‌های سلامت و آزمایشات خونی برای زوج‌ها صورت بگیرد تا به حق و حقوق خود اگاه باشند و بحث‌هایی کهخ در حوزه دارایی است از عبارت (تا) برای نصف شدن دارایی استفاده شده است در صورتی که از کلمه تا نباید استفاده شود وقتی حقی را کم و زیاد می‌کنیم باید ان توازن و تعادل را لحاظ کنیم که صیانت از خانواده باشد.

نماینده مردم ساری و میاندرورد در مجلس با بیان اینکه فراکسیون زنان و خانواده همان‌طور که از اسمش معلوم است تلاش می‌کند از خانواده و کرامت خانواده صیانت کند، اظهار کرد: ما با حبس‌زدایی موافق هستیم، اما باید جایگزین‌های مناسبی برای حبس‌زدایی داشته باشیم که زن آن ضمانت‌های لازم به‌عنوان پشتوانه خود باور داشته باشد و آن را احساس کند.