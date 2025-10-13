باشگاه خبرنگاران جوان - به تازگی بحث‌هایی در اردوگاه ضدانقلاب درباره عدم شایستگی رضا پهلوی برای انجام کار سیاسی شکل گرفته است. هرچند طرفداران رضا پهلوی مدعی هستند که رضا پهلوی یک شخصیت استثنائی است؛ اما همین افراد اذعان دارند که تنها ویژگی به اصطلاح خاص رضا پهلوی این است که پدرش در گذشته پادشاه بوده است.

در پی تحولات سیاسی سال‌های اخیر و به‌ویژه پس از جنگ تحمیلی دوازده روزه، موجی از انتقادات تازه علیه رضا پهلوی، در فضای رسانه‌ای و سیاسی شکل گرفته است که این انتقادات همچنان ادامه دارد. این انتقادات نه تنها از سوی مخالفان نظام سلطنتی، بلکه از طرف برخی چهره‌های سنتی و پیشکسوتان جریان سلطنت‌طلب نیز مطرح شده است.

اما حامیان رضا پهلوی همچنان بر این باورند که او شخصیتی منحصر به فرد و استثنایی در میان افراد و گروه‌های اپوزیسیون است. اصلی‌ترین استدلال این گروه، صرفاً این است که رضا پهلوی، پدرش در گذشته پادشاه بوده است. به‌طور مثال، اللهیار کنگرلو، از حامیان رضا پهلوی، در گفت‌وگویی عنوان می‌کند که رضا پهلوی برای او یک شخصیت استثنائی و بسیار خاص است؛ چراکه او یک شاهزاده است.

همچنین، مهرداد خوانساری، دیپلمات دوره پهلوی و طرفدار رضا پهلوی گفته است: «او یک ایرانیِ استثنائی است؛ برای اینکه او تنها فرد ایرانی است که پدرش، شاه بوده است. طیف مشروطه‌خواه، یک طیف سنتی است که به سابقه فامیلی و خانوادگی افراد توجه دارد؛ به‌خصوص اگر بخواهید به مردم راهنمایی بدهید و مردم از شما حرف‌شنوی داشته باشند».

مهرداد خوانساری ضمن اینکه ادعا می‌کند مردم از رضا پهلوی حرف‌شنوی دارند، اذعان می‌کند: «حرف‌شنوی و یا تمایل حرف‌شنوی از رضا پهلوی، به‌خاطر تحصیلات فوق‌العاده‌اش که نیست! به‌خاطر کارها و درجاتی را که در تولید و کار تولیدی به دست آورده هم نیست! به‌خاطر این است که پسرِ پدرش است!»

در مقابل، «فرامرز دادرس» افسر سابق گارد شاهنشاهی، می‌گوید: «قرن بیست‌ویکم است! چرا خجالت نمی‌کشید؟ شما به فکر این هستید که این بچۀ چه کسی بوده و یا اینکه پدرش چه کسی بوده؟ این حرف‌ها دیگر چیست؟ خودش باید شخصیت داشته باشد! آخر این پسر [رضا پهلوی] اصلاً شعور ندارد! من از شما درخواست می‌کنم یک وضعیت از تحصیل، زندگی و تخصص رضا پهلوی ـ مثل کسی که می‌خواهد در یک شرکت استخدام شود ـ بنویسید؛ رضا پهلوی، فرزند محمدرضا و فرح دیبا، سال تولد، تحصیلات، سابقه کار، تجربیات و همه چیزی که ما می‌دهیم برای استخدام.»

همچنین، «قاسم شعله‌سعدی» فعال اپوزیسیون درباره شخصیت رضا پهلوی، چنین بیان می‌کند: «آن‌ها که میخواهند [رضا پهلوی را] به‌عنوان رهبر اپوزیسیون غالب کنند، شما پنج مورد از شرایط سیاسی او بگویید تا من بروم پشت سرش! رضا پهلوی همه تجربه‌هایش شکست بوده؛ نه تحصیلی دارد، نه شجاعتی دارد و نه مدیریتی دارد.»

«بیژن مهر» نیز که به‌عنوان اپوزیسیون فعالیت می‌کند، گفته است: «آقای شعله‌سعدی چندین بار گفت که مشخصات یک رهبر سیاسی چیست؟ من به شما می‌گویم مشخصاتش چیست: شجاعت، درایت، صداقت، شفافیت و از همه مهم‌تر، عدالت است؛ یعنی عدالت نسبت به خودش، نسبت به کشورش، نسبت به آنچه که فکر می‌کند برای کشورش. اما ما این چیزها را متأسفانه تا الان از رضا پهلوی ندیده‌ایم.»

