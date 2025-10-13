باشگاه خبرنگاران جوان - در مراسمی رسمی با حضور حجت‌الله ایوبی، مشاور عالی وزیر و رئیس مرکز بین‌الملل وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و جمعی از هنرمندان صنایع دستی استان فارس از تابلو کاشی هفت‌رنگ شیرازدر نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۵ رونمایی شد.

این اثر هنری برگرفته از سبک و مکتب ویژه شیراز است که با تأکید بر نقش گل مرغ به عنوان نماد برجسته این مکتب، طراحی شده است.

طراحی تابلو بر اساس خطوط پرسپکتیو و پیچش‌های حلزونی صورت گرفته و مرغ‌ها به شکل کشیده و ظریف در آن به نمایش درآمده‌اند.

نکته قابل توجه در این اثر، استفاده محدود به سه رنگ طلایی، نقره‌ای و لاجوردی است که ترکیبی منحصر‌به‌فرد و نوآورانه خلق کرده است.

این شیوه طراحی برای نخستین بار در دنیا اجرا شده و به گفته هنرمند، بیانگر خلاقیت و اصالت هنر کاشی‌کاری شیراز است.

این تابلو نمایانگر هویت هنری شیراز و میراث فرهنگی غنی این استان است و نقش مهمی در معرفی هنر صنایع دستی کشور در سطح بین‌المللی ایفا می‌کند.

منبع: میراث فرهنگی فارس