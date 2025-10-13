باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- داریوش آزادبخت، رئیس اداره راه و شهرسازی بروجرد گفت:۳۴ هزار نفر در بروجرد برای طرح نهضت ملی مسکن ثبتنام کردهاند و از این تعداد ۱۱ هزار و ۶۰۰ نفر واجد شرایط شناخته شدهاند.
وی افزود: از میان واجدان شرایط، حدود سه هزار نفر تعیینتکلیف شده و واحدهای مسکونی آنان در حال احداث است.
آزادبخت تأکید کرد: اگرچه برخی پروژهها پیشرفت خوبی داشتهاند، اما در مجموع، میانگین پیشرفت فیزیکی طرح در بروجرد تنها ۲۰ درصد است.
نارضایتی مردم از کندی اجرای پروژه
قدرتالله ولدی، معاون استاندار لرستان و فرماندار ویژه بروجرد با انتقاد از وضعیت فعلی گفت:در حال حاضر ۲۰ تعاونی مسکن در بروجرد فعالیت دارند، اما روند پیشرفت پروژههای نهضت ملی رضایتبخش نیست و موجب نارضایتی مردم شده است.
او تأکید کرد: مدیرکل راه و شهرسازی باید بهصورت جدی مشکلات حوزه مسکن را پیگیری و رفع کند.
بلاتکلیفی طلاب در طرح مسکن از سال ۹۷
حجتالاسلام والمسلمین سید علی حسینی، امام جمعه بروجرد نیز به موضوع مسکن طلاب اشاره کرد و گفت:در سال ۹۷ زمینی برای احداث مسکن ویژه طلاب در نظر گرفته شد، اما هنوز به نتیجه نرسیده است.
او افزود: طلاب در آن زمان ۴۰ میلیون تومان واریز کردند، اما پس از چند سال همچنان بلاتکلیف هستند.منابع طبیعی باید هرچه سریعتر مشکل این زمین را حل کند.
بهروز دریکوند، معاون امور اراضی منابع طبیعی لرستان، با اشاره به همکاری این مجموعه با راه و شهرسازی اظهار کرد:
منابع طبیعی استان ۳ هزار و ۵۰۰ هکتار زمین برای مطالعه و ساخت مسکن معرفی کرده که از این میزان، یکهزار و ۵۰۰ هکتار در شهرستان بروجرد واقع شده است.
مشکلات زمین و تسهیلات مانع اصلی پیشرفت
عنایتالله میرزایی، مدیرکل راه و شهرسازی لرستان با اشاره به وضعیت کلی استان گفت:در برنامه هفتم توسعه، سهم لرستان احداث ۱۱ هزار واحد مسکونی تعیین شده، اما مشکلات مربوط به تأمین زمین و ارائه تسهیلات بانکی روند اجرای پروژهها را کند کرده است.
وی درباره مشکل مسکن طلاب افزود:زمین مربوط به طلاب واگذار شده بود، اما منابع طبیعی به دلیل اینکه زمین در محدوده پارک جنگلی عنوان شده، سند را باطل کرده است؛ در حالیکه در این زمین هیچ اثری از پارک جنگلی وجود ندارد و امکان انتقال مجدد سند وجود دارد.