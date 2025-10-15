روز گذشته رسانه‌های ضد انقلاب به صورت گسترده فیلمی با مضمون اعتصاب در زندان قزلحصار به دلیل اعدام برخی از محکومان را منتشر کردند در حالی که این افراد در زمان سرقت هیچ رحمی نداشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان- روز گذشته رسانه‌های ضد انقلاب به صورت گسترده فیلمی با مضمون اعتصاب در زندان قزلحصار به دلیل اعدام برخی از محکومان را منتشر کردند. 

در فیلم سفارشی منتشرشده در تمامی رسانه‌های معاند و ضد ایرانی سالنی از بند‌های زندان قزلحصار نمایش داده شده است که در آن تعدادی زندانی در خارج از اتاق‌های خود روی زمین نشسته‌اند و فردی اعلام می‌کند این زندانی‌ها در اعتراض به اعدام هم‌بندی‌هایشان اعتصاب کرده‌اند.

این افراد که طی روز‌های گذشته فرایند اداری اجرای حکمشان اغاز شده بود و امروز اعدام شدند همان سارقان بسیار خشن و مسلحی مشهور به گانگستر‌ها بودند

جریان خبری که ضد انقلاب تلاش داشت ایجاد کند، در واقع مرتبط با مجازات سارقان مسلحی است که در زمانی که شهروندان در خانه‌هایشان مشغول استراحت بوده‌اند با ایجاد رعب و وحشت با انواع سلاح جنگی وارد خانه‌ها شده و اقدام به سرقت اموال آنها می‌کردند. 

این سارقان حتی به گوشواره‌های دختران نیز رحم نکرده بودند و با تهدید و ارعاب زیورآلات زنان و دختران را آنها می‌ربودند. این سارقان در یکی از اعمال وحشت‌آفرین خود وارد خانه‌ای شدند که دختر کوچک خانواده بعد از ورود آنها دچار لکنت زبان شد.

پروژه بدنام‌سازی زندان‌های ایران و انتشار ادعا‌های کذب درباره وضعیت زندان‌ها مدتی است به عنوان یکی از پروژه‌های اصلی رسانه‌های ضد انقلاب در حال اجراست. این رسانه‌ها برایشان فرقی نمی‌کند که از چه چیز و چه کسانی حمایت می‌کنند، وقتی دغدغه امنیت نداشته باشند حتی برای سارقان مسلح که امنیت روانی جامعه را به هم زده‌اند هم وارد می‌شوند برای مظلومیت باند وحشت‌آفرین رپرتاژ خبری می‌روند.

تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۲
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۲ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
فیلم چطور به بیرون درز کرده باید رییس زندان جوابگو باشد حتما هم یاگوشی داشتند ویا ازدوربینهای نظارتی زندان در کرده بیرون باید رئیس زندان وحفاظت زندان جوابگو باشد در هر صورت زندان مسعول این کار است اولین بازهم نیست
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۳ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
لعنت به بهاییت
اخراج کنید عوامل بهایی را از کشور
۴
۱۲
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۰:۲۸ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
حکم دزدیدن گوشواره اعدامه ؟؟
۱۶
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۸ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
نه حکم اینکه تو خونه ات نشسته باشی با اسلحه بیان تو خونه ات اعدامه انشالله مثل همین موضوع نصیبت بشه امین
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۰ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
بله که اعدامه تخم‌مرغ دزد شتر دزدم میشه طرف زنو بچه مردمو با تهدید و قمه و اسلحه جلوشو گرفته هرچی خواسته برداشته رفته نکنه توقع داری تشکرم ازش بکنن؟؟؟!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۷ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
حکم گوشواره دزد و بلکه کمتر کمتر از آن در صورتی که ورود به عنف کرده باشند حتی موفق به سرقت هم نشوند اعدام است ، وباید هم باشد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۰ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
دوستان تخم مرغ دزد شتردزد می‌شود بسیار عالی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۲ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
اینها همان شعبان بی مخ زمان حاضر هستند اگر در زندان جلویشان نه ایستیم فردا در خیابان روبرو خواهیم شد دشمن در ارازل سرمایه گذاری کرده تمامی اغتشاشها با محوریت ارازل صورت گرفته است
۱
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۰ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
شعبان بی مخ شماها هستید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۰ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
این فیلم چطور گرفته شده و به دست رسانه های معاند رسیده؟!!
دشمن همواره در کمین برای دشمنی هست چرا بعضی ها ابزار دست اونها میشن؟!!
نفوذی ها کی ها هستند که به همه جا دسترسی دارند؟
۰
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۰ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
اعدام کنیید زر مفت میزنن خیلی کمتری از این جرمها باید اعدام بشن که نمیکنید
۳
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۶ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
چطوری تو زندان فیلم گرفته شده؟؟ قوه قضاییه اینو درستش کن
۰
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حسین
۰۹:۳۹ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
دولت باید بشدت برخورد کند اینها جهت نا امنی و بهم ریختن امنیت کشور از هیچ کاری فروگزاری نخواهند کرد ضد انقلاب که تکلیفش مشخص است آنها برای نابودی کشور به هر حربه ای متوسل خواهند شد
۱
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۲ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
ارازل پیاده نظام براندازان هستند حمایت نکنند باید تعجب کرد
۲
۲۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
پیشتازان زمان
۰۹:۲۷ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
آمین !
۱
۳
پاسخ دادن
France
ناشناس
۰۹:۱۸ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
با ارازل و اوباشها / سارقیین و متجاوزان / و حتی اختلاس گرهای دولتی ( محترم )بایستی با اشد مجازات رفتار بشه
۰
۲۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۶ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
حکمشان دیر اجرا شد همان روز اول باید اعدام می شدند شاید درس عبرتی برای آشغالهای بعدی باشد.
۲
۲۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۵ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
اگر این افراد در کشورهای مدعی نه به اعدام این گونه اعمال وحشیانه را انجام می دادند چه حکمی برایشان صادر می شد ؟ تا کی می خواهید وضع زندگی در کشورهای غربی را چماق کنید بر سر ایران. کثافت و وحشی گری در کشورهای غربی موج می زند و مردم بدبخت ایران در آرزوی آن سوی مرزها.
۲
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۱ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
اگر خانواده خودشان درگیر این دزدان داعشی ماب میشدند
میگفتند .اشد مجازات
حالا در لندن که پایتخت چاقوکشی است .نشسته اند و
برای ما نسخه می پیچیدند
بفکر خلاف و ناامنی انجا باشید و برنامه بسازید
اگر جرات میکنید. که نمیکنید .چونکه میدانید
.همتون را اخراج میکنند با زنجیر در پاها .کمر و دست ها و گردن
۱
۲۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۰۹:۲۹ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
انشالله دعا میکنیم که افرادی که به اعدام این جانیان حرامزاده معترض هستند خودشان دچار قتل خانواده، فرزندان، همسر، پدر، مادر ، خواهر یا برادرشان شوند تا بفهمند خانواده های داغدار از دست این ملعون ها چی کشیدن.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۸ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
اعدام حق این ادمای پست هستند این آدما به غیر از ضرر و آسیب رساندن به دیگران و مملکت کار دیگری بلد نیستند پس همون بهتر که اعدام بشن در ضمن اونایی که مخالف این اعدام هستند اگه به خانواده خودشون تجاوز و خفت گیری میشد هم همین حرفو میزدند
۲
۲۶
پاسخ دادن
