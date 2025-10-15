رئیس پلیس فتا پایتخت از کشف کارگاهی خبر داد که در آن به صورت تقلبی و غیربهداشتی، اقلام بهداشتی با نام برند‌های خارجی تولید کرده و در اینستاگرام به فروش می‌رساندند.

باشگاه خبرنگاران جوان- سردار داود معظمی‌گودرزی گفت: به دنبال دریافت گزارشاتی مبنی بر فروش اقلام بهداشتی و سلامت محور در فضای مجازی و مراجعه حضوری تعدادی از شهروندان در خصوص آسیب‌های فراوانی که پس از استفاده از این محصولات به آنها رسیده بود؛ پرونده در دستور کار پلیس فتا فرماندهی انتظامی تهران بزرگ قرار گرفت.

وی افزود: کارشناسان پلیس فتا پایتخت اقدامات ویژه خود را آغاز کردند و با بهره گیری از روش‌های فنی و علمی مشخص شد منشا اصلی توزیع این محصولات یک صفحه اینستاگرامی است که با تبلیغات گسترده و تولیدمحتوای فریبنده، کاربران را به سمت خرید این محصولات هدایت می‌کند.

رئیس پلیس فتا پایتخت با اشاره به اینکه طرح مقابله با خرید و فروش محصولات سلامت محور غیرمجاز مستمرا در حال انجام است؛ اظهار کرد: با بررسی‌های تخصصی صورت گرفته توسط پلیس، هویت متهم اصلی پرونده به دست آمد و پس از تشریفات قضایی این شیاد مجازی در کارگاه تولیدی زیرزمینی خود در تهران دستگیر شد و بیش از ۲۰ هزار قلم انواع محصولات سلامت محور تقلبی از این کارگاه کشف شد.

معظمی‌گودرزی درباره اینکه این مجرم تمام محتویات این محصولات اعم از بسته بندی، تاریخ انقضا، مواد اصلی و ... را در همین کارگاه تولید و بسته بندی می‌کرد، گفت: متهم با تولید برچسب تاریخ و بسته بندی و لوگوی برند‌های مشابه خارجی موادی که خودش تولید کرده بود را پلمب می‌کرد و به عنوان یک محصول مراقبت از پوست خارجی به فروش می‌رساند که تعدادی از شهروندان با استفاده از این محصولات دچار آسیب جدی شدند.

وی افزود: از آنجایی که امکان ارائه محصولات تقلبی و تاریخ گذشته در فضای مجازی متصور است؛ به شهروندان توصیه می‌کنیم هرگونه دارو و مواد بهداشتی را از داروخانه‌ها یا مراکز بهداشت تهیه و خریداری کنند.

برچسب ها: فتا ، محصولات بهداشتی
خبرهای مرتبط
هشدار پلیس فتا: پیامک‌های قطع برق جعلی است
افزایش چشمگیر پرونده‌های رمز ارز‌ها در تهران؛
ادمین بزرگ‌ترین کانال تلگرامی رمزارزهای جعلی دستگیر شد
راه‌اندازی سامانه «بتا» برای استرداد اموال مسروقه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اکران تصویر زنده‌یاد محمد کاسبی با عنوان «خوش‌غیرت» در پایتخت
اجرای حکم قاتل دانشجوی دانشگاه تهران به تعویق افتاد/ اولیای دم دو ماه مهلت دادند
۳ سارق مسلح سریالی تهران معروف به «باند وحشت» اعدام شدند
پول بگیر‌های ضد انقلاب این‌بار برای کلاشینکف به دست‌ها رپرتاژ خبری رفتند
بهسازی قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س)
توضیح میدری درباره ثابت ماندن قیمت کالا‌های اساسی و توزیع کالابرگ الکترونیکی
تغییر الگوی مصرف موادمخدر از مواد پرخطر به کم‌خطر در طرح «مدیریت مصرف»
بررسی ترافیک صبحگاهی تهران/ ۲ بزرگراه همت و سلیمانی ترافیک سنگین است
کارگاه تولید محصولات غیربهداشتی تقلبی در تهران کشف شد
شناسایی ۸۷۰ خودرو رها شده در تهران/ ۱۱۷ خودرو راهی پارکینگ شدند
آخرین اخبار
زمان شناسایی و توقیف اموال به ۴ دقیقه کاهش یافته است
تغذیه حیوانات شهری خیانت به حیات وحش است
نام‌گذاری ایستگاه متروی مریم مقدس(س) نماد احترام ایرانیان به ادیان الهی است
رشد ۱۰۹ درصدی جمع آوری زکات در شش ماه نخست امسال
تهران در مسیر ارتقای ایمنی فضا‌های زیرسطحی/ تدوین دستورالعمل افزایش ایمنی مترو در برابر مخاطرات گوناگون
ثبت‌نام انتخابات نمایندگان سمن‌ها در شورا‌های توسعه و حمایت، از ۲۶ مهر
انصاری: سازمان برنامه باید توضیح دهد که بودجه‌ای برای احیای دریاچه ارومیه تخصیص می‌دهد؟
ضرورت ایجاد زیرساخت‌های دادگاه صلح و شورای حل اختلاف
سرقت لوازم خودرو با سرکردگی یک زن
حریم تهران باید در حد پایتخت و پاسخگوی نیاز‌های مردم این کلان‌شهر باشد
دستگیری ۱۵۸ سارق و ۲۱ مالخر در طرح مقابله با سرقت مغازه
افزایش اعتبار بهسازی مدارس تهران به ۲۰۰ میلیارد تومان
رشد ۸۰ درصدی صدور پروانه‌ها در بافت فرسوده
بهسازی قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س)
توضیح میدری درباره ثابت ماندن قیمت کالا‌های اساسی و توزیع کالابرگ الکترونیکی
آغاز طرح شناسایی و به‌کارگیری بازرسان مردمی تعزیرات حکومتی
تغییر الگوی مصرف موادمخدر از مواد پرخطر به کم‌خطر در طرح «مدیریت مصرف»
پنج هزار دستگاه سمند سورن به ناوگان تاکسیرانی پایتخت اضافه می‌شود
زنان روستایی نخستین حلقه آموزش محیط زیست هستند
جزئیات خرید‌های شهرداری تهران از بورس برای نخستین بار اعلام شد
کارگاه تولید محصولات غیربهداشتی تقلبی در تهران کشف شد
تملک باغات جدید در پایتخت برای ساخت بوستان
باید از فرصت استثنایی همبستگی سه قوه برای حل مشکلات اجتماعی استفاده کرد
شناسایی ۸۷۰ خودرو رها شده در تهران/ ۱۱۷ خودرو راهی پارکینگ شدند
اکران تصویر زنده‌یاد محمد کاسبی با عنوان «خوش‌غیرت» در پایتخت
تغییر محل ستاد ترخیص خودرو پلیس راهور پایتخت
صالحی: برخورد قوه‌قضائیه با سارقان مسلح و خشن، قاطعانه است
تاکید بر توانمندسازی خانواده‌های جانبازان
اجرای حکم قاتل دانشجوی دانشگاه تهران به تعویق افتاد/ اولیای دم دو ماه مهلت دادند
بررسی ترافیک صبحگاهی تهران/ ۲ بزرگراه همت و سلیمانی ترافیک سنگین است