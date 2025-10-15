باشگاه خبرنگاران جوان- سردار داود معظمی‌گودرزی گفت: به دنبال دریافت گزارشاتی مبنی بر فروش اقلام بهداشتی و سلامت محور در فضای مجازی و مراجعه حضوری تعدادی از شهروندان در خصوص آسیب‌های فراوانی که پس از استفاده از این محصولات به آنها رسیده بود؛ پرونده در دستور کار پلیس فتا فرماندهی انتظامی تهران بزرگ قرار گرفت.

وی افزود: کارشناسان پلیس فتا پایتخت اقدامات ویژه خود را آغاز کردند و با بهره گیری از روش‌های فنی و علمی مشخص شد منشا اصلی توزیع این محصولات یک صفحه اینستاگرامی است که با تبلیغات گسترده و تولیدمحتوای فریبنده، کاربران را به سمت خرید این محصولات هدایت می‌کند.

رئیس پلیس فتا پایتخت با اشاره به اینکه طرح مقابله با خرید و فروش محصولات سلامت محور غیرمجاز مستمرا در حال انجام است؛ اظهار کرد: با بررسی‌های تخصصی صورت گرفته توسط پلیس، هویت متهم اصلی پرونده به دست آمد و پس از تشریفات قضایی این شیاد مجازی در کارگاه تولیدی زیرزمینی خود در تهران دستگیر شد و بیش از ۲۰ هزار قلم انواع محصولات سلامت محور تقلبی از این کارگاه کشف شد.

معظمی‌گودرزی درباره اینکه این مجرم تمام محتویات این محصولات اعم از بسته بندی، تاریخ انقضا، مواد اصلی و ... را در همین کارگاه تولید و بسته بندی می‌کرد، گفت: متهم با تولید برچسب تاریخ و بسته بندی و لوگوی برند‌های مشابه خارجی موادی که خودش تولید کرده بود را پلمب می‌کرد و به عنوان یک محصول مراقبت از پوست خارجی به فروش می‌رساند که تعدادی از شهروندان با استفاده از این محصولات دچار آسیب جدی شدند.

وی افزود: از آنجایی که امکان ارائه محصولات تقلبی و تاریخ گذشته در فضای مجازی متصور است؛ به شهروندان توصیه می‌کنیم هرگونه دارو و مواد بهداشتی را از داروخانه‌ها یا مراکز بهداشت تهیه و خریداری کنند.