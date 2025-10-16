باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسینی- سومین جشنواره ملی نان میزبان معرفی نانهای سنتی و محلی از سراسر کشور است. در این میان، نان تنور سنگو، نان قدیمی و سرزمینی متعلق به کوهبنان که در تنورهای چندضلعی پخته میشود، توجه بازدیدکنندگان را به خود جلب کرده است.
همچنین، نان تیری، از نانهای عشایری کشور، نیز در این جشنواره به نمایش گذاشته شد و فرصتی برای آشنایی با فرهنگ غذایی عشایر فراهم آورد. غرفه استان سیستان و بلوچستان نیز با ارائه نان برنجی و پاکوره هندی، تنوع غنی نانهای این استان را به نمایش گذاشت.
این جشنواره با هدف حفظ و ترویج نانهای سنتی و محلی ایران، بستری مناسب برای معرفی این میراث ارزشمند به نسلهای آینده فراهم کرده است.