باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - اینجا قلب تپنده اقتصاد پسته در خراسان جنوبی است؛ جایی که هزاران تن پسته تازه از باغ‌های بشرویه برای آغاز مسیر طلایی خود به ترمینال‌ها می‌رسد.

در حال حاضر ورودی پسته به این ترمینال ۱۰ تا ۱۵ تن است.

این ترمینال از اوایل مهر شروع به فعالیت می‌کند و تا پایان آبان ماه فعال است.

روزانه بین ۴ تا ۵ تن پسته خشک بشرویه وارد انبار و آماده صادرات می‌شود.

پسته‌ای با کیفیت که حاصل دسترنج هزار و ۵۵۰ باغدار بشرویه‌ای است.

آذری سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه گفت: بشرویه با دارا بودن بیش از ۸ هزار و ۳۰۰ هکتار، بزرگ‌ترین تولید کننده پسته خراسان جنوبی است.

او افزود: از این میزان ۷ هزار هکتار سطح زیرکشت بارور است و هزار و ۳۰۰ هکتار غیر بارور است.

امسال برای اولین بار تفکیک پسته در بشرویه توسط هوش مصنوعی انجام می‌شود.

عباسی فرماندار بشرویه گفت: این دستگاه تا ۳۰ درصد کیفیت محصول را بالا می‌برد.

پسته بشرویه علاوه بر تأمین نیاز استان و ارسال به خراسان رضوی، تهران و کرمان، به کشور‌های حوزه خلیج فارس نیز صادر می‌شود.

پیش بینی می‌شود امسال حدود ۵ هزار تن پسته خشک در بشرویه، قطب تولید طلای سبز خراسان جنوبی، تولید و روانه بازار شود.