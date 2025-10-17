باشگاه خبرنگاران جوان- فریناز حسین جانی- سوسک سرخرطومی حنایی خرما آفت قرنطینهای است که هم اکنون به عنوان یکی از بحرانهای منطقه جنوب کرمان معرفی میشود.
سازمان جهانی فائو، این آفت را یکی از چهار عامل تهدید غذایی در دنیا معرفی کرده، به همین دلیل هم برای مبارزه با آن، ستاد ملی در کشور تشکیل شده است.
۳۱ هزار نخل بارور و تولید بیش از ۲۱۰ هزار تن خرما در جنوب کرمان
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان گفت: جنوب کرمان شامل هشت شهرستان جیرفت، عنبر اباد، کهنوج، منوجان، قلعه گنج، رودبار جنوب، فاریاب و جازموریان با سطح زیر کشت ۳۱ هزار نخل بارور و تولید بیش از ۲۱۰ هزار تن یکی از قطبهای تولید خرما در کشور محسوب میشود.
صادق حسین زاده گفت: متاسفانه با ورود افت سوسک سرخرطومی حنایی در ده سال گذشته درمنطقه جنوب کرمان خسارت به نخیلات منطقه وارد شده است.
وی افزود: خوشبختانه با تمهیدات به موقع مدیریت حفظ نباتات و مدیریت امور باغبانی جنوب کرمان تا حدودی این افت تحت کنترل است، اما برای جلوگیری از خسارت بیشتر باید باغداران نخل به توصیههای مدیریت باغبانی عمل کنند.
حسین زاده عنوان کرد: ضروری است عملیات تکریب یا گراس، حذف برگها، حذف، کندن پاجوش و تنه جوشها در فصل سرد سال انجام شود، چون این فصل فعالیت افت به حداقل میرسد.
وی گفت: بعد از در آوردن پاجوشها حتما پای بوته رو با خاک بپوشانند.
حسین زاده افزود: توصیه میشود درهنگام آبیاری آب به تنه درخت نرسد و بوسیله تشتک از خیس شدن تنه نخل جلوگیری کنند.
باغداران توجه داشته باشند این افت قدرت پرواز کمی دارد بنا به گفته حشره شناسان قدرت پرواز این افت ۹۰۰ متر است و فقط بوسیله انسان و آن هم با انتقال پاجوش نخل از یک منطقه آلوده به منطقهای که افت وجود ندارد منتقل میشود پس توصیه میشود هرگز ازمناطق آلوده به افت سوسک سرخرطومی پاجوش نخل تهیه نکنید.
شناسایی بیش از ۱۵ هزار نفر از نخیلات جنوب کرمان به آفت سرخرطومی حنایی
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان گفت: منطقه جنوب کرمان با سطح زیر کشت بیش از ۳۳ هزار هکتار نخیلات و تولید سالانه بیش از ۲۱۰ هزارتن محصول یکی از قطبهای مهم تولیدمحصول خرما در کشور محسوب میشود.
کرد ساردویی گفت: علاوه بر بازارهای داخلی سالانه مقدار قابل توجهی از تولید خرمای منطقه به سایر کشورها صادر میشود.
وی افزود: متأسفانه در سالهای اخیر آفت قرنطینهای و مخرب سرخرطومی حنایی خرما موجب خسارت در باغات منطقه شده که مدیریت حفظ نباتات جنوب کرمان به عنوان متولی حفظ محصولات منطقه از گزند عوامل خسارت زا با هماهنگی و حمایت سازمان حفظ نباتات کشور اقدامات عدیدهای را در خصوص مدیریت این آفت مخرب اعمال کرده است.
کرد ساردویی عنوان کرد: در پی اقدامات انجام شده ۱۵۹۱۰ نفر نخل آلوده شناسایی که تعداد ۱۳۵۹۰ نخل تیمار و ۲۳۲۰ نخل به دلیل شدت آلودگی امحا شده است.
وی بیان کرد: عمده تمهیدات ایجاد شده در راستای کنترل آفت: تشکیل تیمهای ماهر ردیاب و تیمارگر وآموزش ۲۴ نفر نیروی بومی ماهر در شهرستانهای عنبرآباد، منوجان، کهنوج و جیرفت در قالب ۱۲ تیم دو نفره ویژه عملیات ردیابی و تیمار در باغات آلوده است.
کرد ساردویی گفت: تأمین و تجهیز تیمهای ردیابی به لباس کار، اره موتوری، سم پاش، سموم و ابزار مورد نیاز و. از محل اعتبارات استانی و ملی تخصیصی، عقد قرارداد انجام عملیات ردیابی و تیماربا شرکتهای پیمانکار در خصوص پایش مستمر باغات و انجام عملیات تیمار و ارسال گزارشات جمعبندی بصورت هفتگی به معاونت قرنطینه سازمان حفظ نباتات کشور از دیگر تمهیدات لازم است.
وی افزود: همچنین آموزش ۲۰ نفر نیروی کارشناس (TOT) بخش دولتی بعنوان مربی ویژه برگزاری کلاسهای ترویجی – آموزشی با همکاری مرکز تحقیقات و آموزش منطقه، اجرای موفقیت آمیز طرح حفاظت فیزیکی درختان نخل با استفاده از توری با همکاری مرکز تحقیقات منطقه و اجرای این روش درباغات مناطق آلوده و عدم آلودگی درختان حفاظت شده که گام مهمی در راستای پیشگیری از خسارت آفت میباشد.
کرد ساردویی ببان کرد: اجرای پایلوت عملیات تیمار به روش تدخین بدون برش با همکاری مرکز تحقیقات و آموزش منطقه جنوب کرمان، تهیه و تدوین دستورالعمل مدیریت تلفیقی آفت، دستورالعمل حمل و انتقال پاجوش براساس شرایط منطقه با همکاری مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی منطقه، نصب بنر اخطار جلوگیری از انتقال پاجوشهای فاقد گواهی بهداشت در کلیه مراکز خدمات جهاد کشاورزی و مدیریتهای جهاد کشاورزی درگیر در شهرستانهای تابعه، پیگیری صدور مصوبه در شورای تأمین استان برای جلوگیری از حمل و انتقال پاجوشهای فاقد گواهی بهداشت از تمهیدات لازم در جنوب کرمان است.
وی اظهار کرد: ضبط و امحاء پاجوشهای فاقد گواهی بهداشت در شهرستانهای آلوده، نصب تلههای شکار انبوه و ردیابی آفت در باغات طبق دستورالعمل سازمان حفظ نباتات، اجرای پایلوت بررسی جمعیت آفت سرخرطومی حنایی خرما براساس شکار تلهها در شهرستانهای درگیر به منظور برنامه ریزیهای آتی، برگزاری کلاسهای آموزشی ترویجی بصورت مستمر و مدوام در روستاهای منطقه با همکاری مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی و مرکز آموزش و تحقیقات منطقه، تهیه و انتشار اطلاعیههای فنی در فضای مجازی، تهیه و به روز رسانی نقشههای پراکنش آفت براساس نقاط آلوده (نقشه پلی گون)، اجرای رویدادها و مانورهای پدافند غیرعامل با حضور مسئولین ذیربط کشوری و منطقهای از تمهیدات لازم برای کنترل این آفت است.
برگزاری رویداد فناورانه سرخرطومی حنایی خرما توسط مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی منطقه و بررسی ایدههای ارائه شده در راستای مدیریت آف، تشکیل قرارگاه زیستی سرخرطومی حنایی خرما با حضور دو سازمان جنوب و شمال استان کرمان و پیگیری عملیات ردیابی و مبارزه با آفت از طریق این قرارگاه ، حضور تیم تخصصی سنجش از راه دور (Remote sensing) در منطقه جنوب کرمان، بازدید و بررسی درختان آلوده به منظور طیف سنجی انطباقی و راه اندازی پروژه ردیابی درختان آلوده با استفاده تصاویر ماهوارهای، حضور تیم فنی کارگروه پدافند غیر عامل پارک علم و فن آوری استان کرمان از منطقه جنوب کرمان در خصوص ارائه راهکارهایی جدید و علمی جهت تسریع درفرایند ردیابی و کننترل این آفت است.
کرد ساردویی گفت: حضور تیم کارشناسان سازمان خوار و بار جهانی، (فائو) در منطقه جنوب کرمان و بازدید از باغات شهرستان عنبرآباد برای بررسی شرایط و تبادل اطلاعات به منظور بهروزرسانی شیوههای ردیابی و مبارزه تشکیل ستاد استانی (منطقه جنوبکرمان) و ستادهای شهرستانی مدیریت آفت سرخرطومی حنایی خرما و برگزاری جلسات مربوطه و پیگیری مصوبات از تمهیداتی است که سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان برای کنترل این آفت انجام داده است.
آلوده بودن ۴ شهرستان استان کرمان به آفت سرخرطومی حنایی
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان گفت: استان کرمان ۷ شهرستان خرماخیز دارد که شامل شهرستانهای کرمان، ارزوئیه، بم، ریگان، فهرج، نرماشیر و گنبکی هستند.
خانم منگلی افزود: هم اکنون شهرستانهای کرمان، ارزوئیه، بم و نرماشیر به این آفت آلوده هستند و در سه شهرستان دیگه خوشبختانه هنوز گزارش نشده است.
وی بیان کرد: همکاران حفظ نباتات کلیه این شهرستانها به همراه کلینیکهای گیاه پزشکی طرف قرارداد طرح ردیابی و مدیریت کنترل آفت سرخرطومی حنایی خرما مرتبا باغهای خرما را مورد پایش قرار میدهند، تلههای فرمونی مخصوص این آفت در باغها نصب و مورد بازدید قرار گرفته و در صورت به دام افتادن آفت توسط این تلهها درختان مورد پایش قرار گرفته و درختان آلوده مورد تیمار قرار میگیرند.
منگلی اظهار کرد: با شناسایی به موقع درختان آلوده و تیمار مناسب درختان، درختان نجات مییابند.
وی عنوان کرد: برگزاری کلاس آموزشی برای این آفت، تهیه اطلاعیه، بروشور، پوستر بمنظور اطلاع رسانی گسترده تر، آموزش زنان و کودکان به عنوان نخلبانان آینده از اقداماتی است که ما در مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان انجام میدهیم.
وی گفت: از آنجا که عمدهترین راه انتقال این آفت از طریق انتقال پاجوش آلوده از مناطق یا باغهای آلوده به سایر مناطق است استقرار پست قرنطینه و اطلاع رسانی گسترده به کشاورزان در دستور کار ما قرار دارد. امید است با همکاری کشاورزان و تلفیق علم و تجربه بتوانیم کنترل موثری روی این آفت داشته باشیم.
منگلی افزود: پایش سرخرطومی حنایی خرما در مناطق مختلف خرماخیز استان از ابتدای سال تا کنون ۶۱۲۸۰۵ نخل مورد ردیابی قرار گرفته که از این تعداد ۳۶۲ درخت آلوده در مناطق نرماشیر، کرمان، بم و ارزوئیه با شناسایی به موقع مورد تیمار قرار گرفتهاند.