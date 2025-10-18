باشگاه خبرنگاران جوان، مرضیه السادات حسینی راد - سومین جشنواره ملی نان یک میهمان خاص داشت که خیلی از مدیران ومسئولین متوجه این پدیده جشنواره نشدند.

سیاه چادرشهرستان خواف از خراسان رضوی بی شک پدیده‌ای جالب برای نان وگندم وآیین‌های بومی بود.

استفاده از ظرفیت نوجوانان برای تربیت نسلی هنرمند یک ویژگی بارز این گروه بود.

عبدالغفورسلیمی مسئول گروه البته به سبب برخی ناملایمات جشنواره ومدیران شهرستانی ناراحت است.

وی با اشاره به ترکیب ۴۰ نفره گروهش از نانوا وهنرمندان موسیقی می‌گوید: ما نان ته توو خوافی را بیش از ۵۰ سال است دیده‌ام این نان کاملی است با ۱۴ ادویه جات استفاده می‌شود خمیرمایه آن دست به دست شده است ابتدا از شیره نخود مایه خمیر تهیه شده است.

امروز بچه‌هایی داریم نوجوان مراسم کاشت وداشت وبرداشت را همراه با موسیقی اجرا می کنند و نقالی های قدیمی درباره مراسم های تولید گندم را اجرا کردیم، همچنین بهترین آسیاب‌های قدیمی که ماکت آن جلوی غرفه ماست در شهرستان خواف وجود دارد.

وی درخواست می‌کند جشنواره ثبت یونسکو شود.

البته نانوا‌های قدیمی خواف از تنور‌های ایستاده ناراضی هستند ومی گویند ما تنور‌های زمینی داریم.

گل افروز معینی وصالحه خانم دو تن از پیش کسوت‌های نان خوافی هستند که مراحل مختلف خمیر، استراحت دادن‌ها، زواله کردن (چانه گرفتن) استراحت و کارد زنی وسپس راست کردن خمیر را انجام می‌دهند.

تنها فرایند پخت این نان بسیار خوشمزه وفوق العاده کامل ۵۰ دقیقه طول می‌کشد در نتیجه همزمان شاید ۱۰ نان در تنور قرار می‌گیرد البته قبل از آن نیز بیش از یک ساعت مرحله تخمیر وزواله کردن باشد که درمجموع نان بسیار وقت گیر والبته سالمی است.

نوجوانان گروه نیز دور هم جمع شده‌اند ومراسم نمادین کاشت وداشت وبرداشت را با اسباب وابزار خاص شان همراه با نوای موسیقی مقامی منطقه خراسان جلو می‌برند.

مردم زیادی دور آنها جمع شده‌اند ولحظه به لحظه برتعداد کرمانی‌هایی که متحیر از دیدن این هنرمندی به تماشا وفیلم گرفتن ایستادند، اضافه می‌شود.