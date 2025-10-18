۴۵ هکتار زمین در لرستان به سرمایه‌گذاران واگذار شد تا نیروگاه‌های خورشیدی در استان ایجاد شود و انرژی پاک و پایدار تولید شود. این اقدام در راستای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی صورت گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- علی کردعلیوند، مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان، در این باره گفت: باتوجه‌به اهمیت انرژی خورشیدی در راستای تأمین انرژی پاک و کاهش وابستگی به منابع سوخت فسیلی، واگذاری اراضی به سرمایه‌گذاران و فعالان بخش انرژی به‌ویژه در شرایط کنونی که نیاز به منابع انرژی پایدار و قابل‌تجدید بسیار حس می‌شود، می‌تواند گامی مهم در راستای توسعه پایدار استان باشد.

وی افزود:۴۵ هکتار زمین در مکان‌های مشخصی از استان شناسایی شده‌اند که شرایط جغرافیایی مناسب برای نصب پنل‌های خورشیدی را دارند و به‌زودی با آغاز پروژه‌ها، شاهد تولید انرژی پاک و پایدار در این مناطق خواهیم بود.

کردعلیوند تصریح کرد: این واگذاری‌ها در چارچوب سیاست‌های دولت برای توسعه زیرساخت‌های انرژی تجدیدپذیر در کشور و استان لرستان انجام می‌شود و پیش‌بینی می‌شود با تکمیل این پروژه‌ها، استان لرستان به یکی از قطب‌های تولید انرژی خورشیدی در غرب کشور تبدیل شود.

وی از حمایت‌های لازم برای تسهیل روند اجرایی این طرح‌ها خبر داد و گفت: تمامی دستگاه‌های مرتبط با این پروژه‌ها همکاری‌های لازم را خواهند داشت تا فرایند واگذاری اراضی و اجرای طرح‌های انرژی خورشیدی با سرعت و کارایی بیشتر پیش برود.

برچسب ها: پنل خورشیدی ، انرژی خورشیدی
خبرهای مرتبط
قدمی رو به جلو برای تولید انرژی الکتریسیته از انرژی خورشیدی در فضا
برق خورشیدی شورای شهر کرج را می‌گیرد
نخستین روستایی که با خورشید تامین انرژی می‌کند!
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
خانه‌های تاریخی لرستان؛ گنج‌های فراموش‌شده‌ای در مسیر احیا و گردشگری
زنگ خطر افت معدل در مدارس لرستان
کلید اشتغال‌زایی با تصویب طرح‌های اقتصادی تازه در لرستان
امید ۷۰۰۰ مددجوی لرستانی به همکاری بانک‌ها
بازسازی سرمایه اجتماعی در روستاهای بروجرد
جهش تولید داروهای دامی در لرستان؛ از خودکفایی استانی تا تأمین نیاز ملی
زیرتنگ سیاب؛ انارستان تاریخی و گردشگری لرستان
فصل مهاجرت پرندگان؛ اقدامات پیشگیرانه در لرستان شروع شد
پنل‌های خورشیدی به لرستان می‌آیند؛ ۴۵ هکتار زمین آماده بهره‌برداری شد
ایمنی در محورهای لرستان؛ چراغ‌های چشمک‌زن جدید در مسیرهای خطرناک
آخرین اخبار
فصل مهاجرت پرندگان؛ اقدامات پیشگیرانه در لرستان شروع شد
پنل‌های خورشیدی به لرستان می‌آیند؛ ۴۵ هکتار زمین آماده بهره‌برداری شد
ایمنی در محورهای لرستان؛ چراغ‌های چشمک‌زن جدید در مسیرهای خطرناک
میراث موسیقایی لرستان ثبت ملی شد؛ لالایی‌های سنتی محافظت می‌شوند
زیرتنگ سیاب؛ انارستان تاریخی و گردشگری لرستان
خانه‌های تاریخی لرستان؛ گنج‌های فراموش‌شده‌ای در مسیر احیا و گردشگری
جهش تولید داروهای دامی در لرستان؛ از خودکفایی استانی تا تأمین نیاز ملی
امید ۷۰۰۰ مددجوی لرستانی به همکاری بانک‌ها
زنگ خطر افت معدل در مدارس لرستان
کلید اشتغال‌زایی با تصویب طرح‌های اقتصادی تازه در لرستان
بازسازی سرمایه اجتماعی در روستاهای بروجرد
کاهش تولید گندم در لرستان؛ فناوری‌های نو نسخه جبران افت محصول
بازگشت حیات به پروژه‌ای که دو دهه در انتظار بود
ثروتی که زیر خاک مانده؛ بازخوانی چرایی رکود در ۶۱ معدن لرستان
۲۰ سال انتظار برای سوت آغاز در لرآرنا؛ وقتی بخش خصوصی بار وعده دولتی را به دوش می‌کشد