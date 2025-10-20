باشگاه خبرنگاران جوان - وانگ چوانفو، مدیرعامل BYD، روزی در جلسه‌ای با شرکت بِرکشایر هاتاوی وارن بافت، برای اثبات ایمنی باتری‌هایش، یک لیوان از مایع الکترولیت آن را نوشید. حضار مبهوت شدند. حالا، با ثروتی ۲۴ میلیارد دلاری و عنوان ثروتمندترین مرد چین، تردیدی نیست که او نابغه است. در سه دهه، وانگ BYD را از کارگاه کوچک باتری‌سازی در شنژن به بزرگ‌ترین تولیدکننده خودروهای برقی و هیبریدی جهان تبدیل کرد، رقیبی سرسخت برای تسلا، با فروش سالانه بیش از ۳ میلیون خودرو و صادرات به ۶۰ کشور.

از فقر تا فتح بازار جهانی

وانگ در خانواده‌ای فقیر روستایی در وووی چین، به‌عنوان کوچک‌ترین از هشت فرزند، به دنیا آمد. مرگ زودهنگام والدینش – پدر بر اثر بیماری طولانی و مادر به‌صورت ناگهانی در مزرعه – او را در نوجوانی تنها گذاشت. با حمایت مالی برادرانش، وانگ شیمی، فیزیک و متالورژی را در دانشگاه مرکزی جنوب در چانگشا خواند و سپس کارشناسی ارشد فناوری باتری را در پکن گرفت. پس از سال‌ها تحقیق در مؤسسه‌ای دولتی، در ۲۹سالگی با وام ۳۰هزار دلاری پسرعمویش، BYD را در ۱۹۹۵ تأسیس کرد. در کمتر از پنج سال، این شرکت به یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان باتری تلفن همراه تبدیل شد، با استراتژی کپی از محصولات موفق و کاهش هزینه‌ها.

جهش به سوی خودروهای برقی

در ۲۰۰۳، وانگ با خرید یک خودروساز ورشکسته، BYD Auto را راه‌اندازی کرد. اولین خودرویش، سدان F3، در اواخر دهه ۲۰۰۰ پرفروش شد. اما رویای واقعی او در ۲۰۰۸ شکل گرفت، وقتی اولین مدل‌های برقی و هیبریدی BYD رونمایی شدند. این تصمیم پرهزینه، سهام شرکت را ۳۱ درصد پایین آورد و سهام‌داران را مردد کرد. اما چارلی مانگر، شریک وارن بافت، شیفته وانگ شد و او را ترکیبی از توماس ادیسون و جک ولچ خواند. سرمایه‌گذاری ۲۳۲ میلیون دلاری برکشایر هاتاوی در ۲۰۰۸، مسیر BYD را تغییر داد. ارزش سهام پنج برابر شد و وانگ در ۲۰۰۹ ثروتمندترین مرد چین شد.

امپراتوری جهانی و آینده‌ای سبز

امروز، BYD با ارزش بازار ۱۱۰ میلیارد دلار، نهمین شرکت خصوصی بزرگ چین است. باتری نوآورانه Blade آن در خودروهای تسلا هم استفاده می‌شود. با وجود تعرفه‌های اروپا، BYD در حال گسترش است و شایعه تأسیس کارخانه‌ای در اسپانیا، پس از مجارستان و ترکیه، جدی شده. وانگ، با وجود ثروت عظیم، ساده‌زیست است: در پروازهای تجاری، کلاس اقتصادی می‌نشیند، چمدانش را خودش حمل می‌کند و زمانی در خوابگاه کارکنان BYD زندگی می‌کرد. داستان او، از مزرعه‌ای فقیر تا قله صنعت جهانی، نه‌تنها روایت یک نابغه است، بلکه نمادی از ظهور چین در عصر خودروهای برقی.

منبع: دیروزبان