اجرای ۲۰ پروژه آموزشی در لرستان با اعتبار ۷۷۰ میلیارد ریال

مدیرکل امور مالیاتی لرستان از آغاز اجرای ۲۰ پروژه آموزشی در استان خبر داد که با تأمین اعتبار ۷۷۰ میلیارد ریالی از محل طرح «نشان‌دار کردن مالیات‌ها» در حال اجرا هستند. این طرح فرصتی برای مشاهده مستقیم سهم مالیاتی شهروندان در توسعه زیرساخت‌های آموزشی فراهم می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- ارتباط مستقیم درآمدهای مالیاتی با توسعه آموزش و پرورش، یکی از محورهای کلیدی سیاست‌های دولت در گسترش عدالت آموزشی است.

طرح «نشان‌دار کردن مالیات‌ها» در لرستان، به شهروندان این امکان را می‌دهد که سهم خود در تأمین مدارس، هنرستان‌ها و سالن‌های ورزشی را مشاهده کنند و شفافیت هزینه‌کرد مالیات‌ها افزایش یابد. با اجرای این پروژه‌ها، توسعه متوازن آموزشی در نقاط مختلف استان نیز تسریع می‌شود.

۲۰ پروژه آموزشی در سراسر استان

حجت‌الله صالحی، مدیرکل امور مالیاتی لرستان، در این زمینه گفت:در سال ۱۴۰۴، احداث و تکمیل مدارس، هنرستان‌ها و سالن‌های ورزشی در شهرستان‌های مختلف استان در حال انجام است. هدف این پروژه‌ها گسترش عدالت آموزشی، افزایش مشارکت مؤدیان و تقویت شفافیت در هزینه‌کرد مالیات‌ها است.

وی افزود: شهروندان می‌توانند مستقیماً مشاهده کنند که سهم مالیاتی آن‌ها چگونه به توسعه زیرساخت‌های آموزشی استان اختصاص می‌یابد.

تأمین اعتبار و استفاده هدفمند از مالیات‌ها

مدیرکل امور مالیاتی لرستان تصریح کرد:برای اجرای این پروژه‌ها تاکنون مبلغ ۷۷۰ میلیارد ریال از محل طرح «نشان‌دار کردن مالیات‌ها» تأمین شده است. این اقدام مؤثر، نمونه‌ای از استفاده هدفمند از منابع مالیاتی و توسعه متوازن مناطق مختلف استان محسوب می‌شود.

صالحی تأکید کرد:اجرای این پروژه‌ها در شهرستان‌های مختلف، کمک می‌کند تا توسعه آموزشی فقط محدود به شهرهای بزرگ نباشد و نقاط کمتر برخوردار استان نیز از امکانات مناسب آموزشی بهره‌مند شوند.

وی افزود: تکمیل مدارس و سالن‌های ورزشی، علاوه بر ارتقای کیفیت آموزش، زمینه رشد مهارت‌های ورزشی و پرورشی دانش‌آموزان را نیز فراهم می‌کند.

