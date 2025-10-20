معاون عمرانی استانداری لرستان از تصویب ۹ ساختگاه جدید برای احداث نیروگاه خورشیدی در استان خبر داد. با اجرای این طرح، ۴۳ مگاوات انرژی پاک به ظرفیت برق استان اضافه خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- لزوم کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و حرکت به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر، یکی از اولویت‌های اصلی کشور است.

استان لرستان با محدودیت اراضی و توپوگرافی کوهستانی، با چالش‌های خاصی برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی مواجه است، اما با مدیریت هوشمند و حمایت از سرمایه‌گذاری، می‌تواند به قطب تولید انرژی پاک در غرب کشور تبدیل شود. تجربه تابستان گذشته نشان داد که بدون استفاده از انرژی‌های خورشیدی، مشکلات تأمین برق شدت می‌یابد و ضرورت تجهیز استان به منابع پایدار انرژی بیش از پیش احساس می‌شود.

 تصویب ۹ ساختگاه جدید خورشیدی

مهدی مجیدی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان گفت:با تصویب ۹ ساختگاه جدید در کمیسیون ماده ۲۱ استان، برای احداث این نیروگاه‌ها ۷۰ هکتار زمین اختصاص داده شده است و با ساخت آن‌ها ۴۳ مگاوات برق به ظرفیت استان اضافه می‌شود.

وی افزود: انتظار داریم با هماهنگی و پیگیری همه دستگاه‌ها، لرستان به پیش‌گام تولید انرژی پاک در غرب کشور تبدیل شود.

توجه به محدودیت‌های اراضی و منابع طبیعی

مجیدی با اشاره به توپوگرافی کوهستانی استان گفت:با توجه به محدودیت اراضی، نیازمند نگاه منعطف‌تر دستگاه‌های ذی‌ربط، به‌ویژه منابع طبیعی هستیم. در مناطقی که سطوح نسبتاً هموار با کمترین آسیب به منابع طبیعی وجود دارد، انتظار همراهی داریم تا از همه ظرفیت‌های استان استفاده کنیم

معاون استاندار لرستان به توسعه نیروگاه‌های خانگی اشاره کرد و گفت:تاکنون ۷۳۲ نیروگاه خورشیدی خانگی در استان نصب شده که ۲۴۷ مورد توسط کمیته امداد، ۲۳۸ مورد توسط بسیج، ۴۹ مورد توسط بهزیستی، ۱۶ مورد توسط بنیاد برکت و ۱۵۸ مورد توسط خود مردم اجرا شده و ظرفیت تولیدی آن‌ها به ۴.۲ مگاوات رسیده است.

وی افزود: با توجه به تجربه تابستان امسال، سال آینده بدون تجهیز به انرژی‌های خورشیدی با شرایط سخت‌تری مواجه خواهیم بود. اکنون رقابت بین استان‌ها برای جذب سرمایه‌گذاری آغاز شده و استان‌هایی با اراضی صاف و بیابانی، چندین برابر ما در حال پیشرفت هستند.

هماهنگی با شرکت توزیع برق و نهادهای حمایتی

مجیدی تأکید کرد:تمامی اقدامات باید با هماهنگی شرکت توزیع برق انجام شود تا از موازی‌کاری و اجرای پروژه‌های فاقد توجیه فنی جلوگیری شود.

وی افزود: تشکیل جلسات منظم هفتگی برای معرفی اراضی جدید و جذب سرمایه‌گذار ضروری است و همکاری با نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد، بسیج، بهزیستی و بنیاد برکت برای فرهنگ‌سازی و توسعه این طرح اهمیت دارد.

معاون استاندار لرستان گفت:بانک‌ها باید موانع تسهیلاتی برای متقاضیان نیروگاه‌های خانگی را رفع کنند، زیرا این اقدام نه‌تنها تولید برق را افزایش می‌دهد بلکه اشتغال‌زایی نیز به دنبال خواهد داشت.

 

