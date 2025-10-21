خواننده جنجالی آمریکایی که شعار مرگ بر ارتش اسرائیل را در یک جشنواره بزرگ سر داده بود تاکید کرد که از این کار پشیمان نیست و آن را تکرار خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بابی ویلان، خواننده اصلی گروه پانک-رپ باب ویلان، اظهار داشته است که از شعار «مرگ، مرگ بر ارتش اسرائیل» (death, death to the IDF) که در ماه ژوئیه در جشنواره گلاستونبری سر داد، «پشیمان نیست» و گفت که «فردا هم دوباره و در روز‌های یکشنبه این کار را خواهم کرد.»

در ماه ژوئیه، این گروه پانک صریح‌اللهجه با سردادن شعار «مرگ بر ارتش اسرائیل» در اجرای خود روی صحنه «وست هولتس» با واکنش‌های متعددی مواجه شدند. ویلان همچنین در طول برنامه، «فلسطین را آزاد کنید، آزاد کنید» فریاد زد و از پوشش رسانه‌ای انگلیس در مورد «نسل‌کشی اسرائیل در غزه» انتقاد کرد.

در همین حال، انبوهی از تماشاگران با او هم‌آوا شدند و پرچم‌های فلسطین را به اهتزاز درآوردند. پشت صحنه، پیامی بر روی یک صفحه نمایش بزرگ به نمایش درآمد: «سازمان ملل آن را نسل‌کشی خوانده است. بی‌بی‌سی آن را درگیری می‌نامد.»

کلیپ‌های ویدئویی این اجرا به صورت گسترده منتشر شد و مورد تحسین مردم در شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت. در یکی از این کلیپ‌ها، بابی ویلان خطاب به جمعیت می‌گوید: «بسیار خب، اما این یکی را شنیده‌اید؟ مرگ، مرگ بر ارتش اسرائیل.»

با وجود فشار‌های فزاینده، باب ویلان بر موضع خود پافشاری کرد و ادعا‌های مربوط به یهودی‌ستیزی را رد نمود. آنها گفتند: «ما خواهان مرگ یهودیان، اعراب یا هر گروه نژادی دیگری نیستیم» و تأکید کردند که پیامشان علیه خشونت نظامی است، نه هویت. بسیاری این شعار را نوعی اعتراض سیاسی علیه «جنایات نظامی اسرائیل در غزه» تحسین کردند، زیرا ارتش رژیم تروریستی اسرائیل در دو سال نسل‌کشی، بیش از ۶۸،۰۰۰ نفر را شهید کردنده اند که بیشتر آنها کودک و زن هستند.

این گروه در پیامی به دنبال‌کنندگان خود، موضع خود را تکرار کردند: «سکوت یک گزینه نیست. حال ما خوب خواهد بود، این مردم فلسطین هستند که در رنجند.»

این شعار توسط برگزارکنندگان گلاستونبری و کر استارمر، نخست‌وزیر انگلیس، محکوم شد و او آن را «سخنان نفرت‌انگیز تکان‌دهنده» توصیف کرد. در پی این ماجرا، آژانس استعدادیابی UTA همکاری خود با باب ویلان را قطع کرد و وزارت امور خارجه آمریکا ویزای اعضای گروه را لغو کرد و آنها مجبور شدند تور آمریکای شمالی خود را لغو کنند.

ویلان در اولین مصاحبه خود پس از گلاستونبری، در پادکست «لویی ترو»، در پاسخ به این سوال که آیا دوباره این کار را خواهد کرد، پاسخ داد: «اوه بله. اگر قرار باشد فردا دوباره به گلاستونبری بروم، بله، این کار را خواهم کرد. من از آن پشیمان نیستم. فردا هم دوباره، دو بار در روز‌های یکشنبه این کار را می‌کنم.»

او گفت که واکنش‌های تندی که گروه با آن مواجه شده، «در مقایسه با آنچه مردم در فلسطین از سر می‌گذرانند، ناچیز است.»

منبع: قدس نیوز