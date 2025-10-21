باشگاه خبرنگاران جوان - طبق جدیدترین گزارش سازمان جهانی هواشناسی (WMO)، سطح دیاکسید کربن (CO2) در اتمسفر در سال ۲۰۲۴ با جهشی بیسابقه به بالاترین میزان خود در تاریخ رسید. این اتفاق سیاره زمین را به سمت افزایش دمای بلندمدت سوق میدهد و نگرانیهای اقلیمی را تشدید کرده است.
بولتن گازهای گلخانهای WMO دو عامل اصلی را برای این رکوردشکنی معرفی میکند:
این وضعیت تحت تأثیر پدیده قدرتمند «ال نینو» و وضعیت سال ۲۰۲۴ به عنوان گرمترین سال تاریخ قرار داشت. در سالهای وقوع ال نینو، خشکسالی و آتشسوزیها (مانند آنچه در آمازون و جنوب آفریقا رخ داد) کارایی جاذبهای کربن طبیعی را کاهش میدهند و باعث افزایش سطح CO2 در اتمسفر میشوند.
یکی از نگرانکنندهترین یافتههای این گزارش، کاهش کارایی جاذبهای طبیعی کربن است. اقیانوسها و اکوسیستمهای زمینی تقریباً نیمی از دیاکسید کربن منتشرشده توسط انسان را جذب میکنند، اما این ظرفیت دائمی نیست.
با افزایش دمای جهانی، حلالیت CO2 در آب اقیانوسها کاهش مییابد و توانایی آنها برای جذب کربن کمتر میشود. از سوی دیگر، خشکسالیهای مداوم به اکوسیستمهای زمینی آسیب میزند. دانشمندان نگرانند که این روند، مقدار CO2 باقیمانده در جو را افزایش دهد و روند گرمایش جهانی را تسریع کند.
این گزارش فقط به دیاکسید کربن محدود نمیشود. غلظت دو گاز گلخانهای مهم دیگر نیز به سطوح جدیدی رسیده است: غلظت گاز متان در سال ۲۰۲۴ به ۱۹۴۲ واحددرمیلیارد (ppb) رسید که ۱۶۶ درصد بالاتر از سطح دوران پیش از صنعتیشدن است. حدود ۶۰ درصد از انتشار متان ناشی از فعالیتهای انسانی مانند دامداری، کشاورزی برنج و استفاده از سوختهای فسیلی است. غلظت نیتروز اکسید نیز به ۳۳۸ ppb رسید که ۲۵ درصد بالاتر از سطح پیش از صنعتیشدن است.
این گزارش تأکید میکند که دیاکسید کربن منتشرشده، بهدلیل عمر طولانی در اتمسفر، تا صدها سال آینده بر اقلیم جهانی تأثیر خواهد گذاشت و اهمیت اقدامات فوری برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای را بیشازپیش نمایان میکند.
منبع: دیجیاتو