باشگاه خبرنگاران جوان - میلیون‌ها آمریکایی در اعتراض تاریخی «No Kings» علیه تمایلات اقتدارگرایانه دونالد ترامپ به خیابان‌ها آمدند، اما رئیس‌جمهور با انتشار ویدیویی ساختگی و زننده در شبکه اجتماعی خود، خشم و تمسخر را برانگیخت.

در این ویدیو که او را با تاج بر سر و در حال پرواز بر فراز جمعیت نشان می‌دهد، ترامپ بر معترضان مایع قهوه‌ای می‌ریزد؛ تصویری نمادین از تحقیر ملت توسط حاکمی خودکامه.

این رفتار نه طنز، بلکه بروز بی‌پرده‌ی تمایل بیمارگونه ترامپ به تحقیر مخالفان است. او ترامپ را رهبر سیاسی‌ای توصیف می‌کند که به جای دفاع از قانون اساسی، در رؤیای سلطه مطلق و نابودی محدودیت‌های قدرت ریاست‌جمهوری است.

اطرافیانش همچون استیو بنن و استیون میلر نیز آشکارا از بازگرداندن «ریاست‌جمهوری امپراتورگونه» حمایت می‌کنند.

پست توهین‌آمیز ترامپ را نه شوخی، بلکه اعترافی صادقانه به تمایل او برای حکومت به‌سان پادشاهی مطلقه بر آمریکا می‌خواند.

منبع: کانال تلگرامی روندنگار بین‌الملل