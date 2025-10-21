جانشین فرمانده انتظامی استان از کشف ۲۰ قطعه اشیاء باستانی مربوط به سه دوره صفوی، قاجار و پهلوی در شهرستان دورود خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ "فرهاد ابدال چگنی" بیان داشت: ماموران انتظامی دورود با اشراف اطلاعاتی از نگهداری مقادیری اشیاء تاریخی توسط فردی در یکی از روستا‌های اطراف این شهرستان مطلع و موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: ماموران پلیس آگاهی دورود با هماهنگی قضائی در بازرسی از مخفیگاه فرد مورد نظر ۲۰ قطعه اشیاء باستانی کشف شد.

جانشین انتظامی استان لرستان با بیان اینکه اشیاء کشف شده برابر نظر کارشناسان مربوط به سه دوره صفوی، قاجار و پهلوی می‌باشد، گفت: در این رابطه یک نفر دستگیر و تحویل مراجع ذیصلاح شد.

سرهنگ ابدال چگنی در پایان با بیان اینکه قاچاق آثار باستانی تاراج فرهنگ و تاریخ کشور می‌باشد، شهروندان عزیز، در صورت شناسایی افراد سودجو مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

منبع: خبرگزاری پلیس لرستان 

برچسب ها: پلیس ، لرستان
