به دنبال افزایش شکایات خریداران خودرو در زمینه‌های مختلف از جمله تأخیر در تعمیرات خودرو‌، کمبود قطعات یدکی در نمایندگی‌های مجاز و نارضایتی از خدمات پس از فروش، رئیس سازمان حمایت نسبت به تداوم این وضعیت به خودروسازان هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین فرهیدزاده، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، طی نامه‌ای رسمی به مدیران عامل شرکت‌های خودروساز تأکید کرد:با توجه به فراوانی شکایات اخیر و با عنایت به تذکرات مکرر گذشته، لازم است شرکت‌های خودروساز در اسرع وقت نسبت به بازنگری و اصلاح روش‌های مدیریتی فعلی، به‌ویژه در حوزه خدمات پس از فروش و تأمین به‌موقع قطعات یدکی اقدام کنند.

وی افزود: در مورد خودرو‌های وارداتی نیز بخشی از ارز تخصیصی به واردکنندگان، برای تأمین قطعات یدکی در نظر گرفته شده است؛ بنابراین، هرگونه نقص در عرضه قطعات یا فروش خارج از شبکه رسمی، تخلف محسوب شده و با آن برخورد خواهد شد.

فرهیدزاده تصریح کرد: بدیهی است در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی شرکت‌های خودروساز یا نمایندگی‌های آنها در سراسر کشور، بازرسان سازمان حمایت اقدام قانونی لازم را انجام و نتیجه بررسی‌ها را به‌صورت مستمر پیگیری خواهند کرد.

منبع: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان

