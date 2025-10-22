باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - پروژه مسکن ملی دورود «یکی از پروژههای خوب و باکیفیت استان» است انجام میشود. پیشرفت فیزیکی پروژه تا مدتی قبل حدود ۲۳٪ اعلام شده بود و همچنین، تا پایان سال، تحویل حداقل ۲۰۰ واحد از این پروژه پیشبینی شده است.
فرماندار دورود تاکید کرد که با همکاری خریداران و دستگاههای اجرایی، روند احداث باید تسریع یابد.
تامین مسکن یکی از نیازهای اساسی اجتماع شهری است. طرح نهضت مسکن هدف دارد اقشار کمدرآمد و متوسط را در مسیر خانهدار شدن همراهی کند. در استان لرستان، این پروژه اهمیت ویژهای دارد.
شهرستان دورود با داشتن این پروژه، فرصت دارد تا بخش مهمی از نیاز مسکن خود را پاسخ دهد و از فشار اجارهبها و یا بودن در خانه پدری بکاهد.
با تکمیل پروژه و تحویل واحدها، نه تنها متقاضیان صاحب مسکن میشوند، بلکه رونق اقتصادی در منطقه (عمدتاً خدمات، ساختوساز، اشتغال محلی) تقویت خواهد شد.
نهضت ملی مسکن در دورود میان وعده و واقعیت
در پی بروز برخی مشکلات پیرامون پیشرفت پروژه مسکن ملی در سطح دورود، جلسهای با حضور فرماندار شهرستان، نماینده مردم دورود در مجلس شورای اسلامی، بخشدار مرکزی و نمایندگان دوایر شهرداری و راه و شهرسازی در محل فرمانداری دورود برگزار شد.
«علیرضا بیرانوند» در این نشست با بیان اینکه پروژه نهضت ملی مسکن از اولویتهای اصلی شهرستان دورود است و نقش مهمی در تامین مسکن شهروندان دارد، گفت: با همکاری تمامی دستگاههای اجرایی برای رفع موانع احتمالی پروژه اقدامات لازم صورت خواهد گرفت و روند پیشرفت طرح به طور مستمر رصد میشود.
وی ادامه داد: رعایت کامل استانداردها و اصول فنی در اجرای پروژه ضرورت دارد و کیفیت و ایمنی واحدهای مسکونی باید همواره در اولویت قرار دارد تا مردم با آرامش خاطر از این طرح بهرهمند شوند.
فرماندار دورود گفت: تمامی تلاش مجموعه اجرایی بر آن است که با همکاری و مشارکت خریداران، روند احداث واحدها تسریع یافته و پروژه در موعد مقرر به بهرهبرداری برسد که در صورت پرداخت به موقع هزینه متقاضیان، آماده سازی و تحویل این طرح در اسرع دستور کار گیرد.
بیرانوند افزود: نهضت ملی مسکن از اصلیترین طرحهای دولت بهشمار میرود و ضروری است دستگاههای مرتبط اهتمام ویژهای داشته و در روند اجرایی پروژهها تسریع کنند.
در این نشست مصوب گردید تا به منظور دسترسی آسان محل اختصاص یافته به مسکن ملی به بلوار نود متری، خیابانی در اسرع وقت تعبیه و آسفالت گردد.
تسهیلات بانکی دیواری بر مسکن ملی دورود
یکی از بزرگترین موانع پروژه در دورود، تامین مالی و تسهیلات بانکی است. بهعنوان مثال، گزارش شده است که روند اجرای پروژه نباید بهبهانه وجود موانع کند شود.
همچنین، متقاضیان بسیاری ثبتنام کردهاند (بیش از ۱۳ هزار نفر در دورود) ولی واجد شرایط شناخته شدن تعداد بسیار کمتری بودهاند که این خود نشانی از «فاصله نیاز و تامین» است.
تأخیرها در زیرساختها (آب، برق، دسترسی راه) و خدمات روبنایی گزارش شده است که این موضوع اجرای طرح را آهسته کرده است.
پیشرفت ۲۳٪ ابجکت پروژه برای واحدهای تعریفشده، نشان میدهد سرعت اجرا پایین است و میتواند به افزایش هزینهها و نارضایتی متقاضیان منجر شود.
پروژه در دورود جزو پروژههای با «کیفیت خوب» در استان معرفی شده است که نشان میدهد توجه به کیفیت ساخت وجود دارد.
اراده مسئولان محلی برای تسریع پروژه دیده میشود: فرماندار دورود اعلام کرده که «تمامی تلاش مجموعه اجرایی بر آن است … روند احداث واحدها تسریع یافته و پروژه در موعد مقرر به بهرهبرداری برسد».
تحویل بخشی از واحدها در بازه زمانی مشخص (۲۰۰ واحد تا پایان سال) میتواند به ایجاد اعتماد بین متقاضیان کمک کند.
پروژه نهضت ملی مسکن در دورود گامی بسیار ارزشمند برای پاسخ به نیاز مسکن در این شهرستان است. با وجود اینکه چالشهایی مانند تأمین مالی، تأخیر در زیرساختها، و میزان پیشرفت پایین وجود دارد، اما اراده محلی برای پیشبرد کار مشهود است. اگر توصیههای فوق به کار گرفته شود، میتوان انتظار داشت که این طرح به یک نقطه موفقیت در حوزه مسکن تبدیل شود هم برای متقاضیان، هم برای منطقه دورود و استان لرستان است.