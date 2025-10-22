باشگاه خبرنگاران جوان - همه چیز از یک اتفاق ناراحت‌کننده شروع شد. پدر خانواده رضایی یک روز که از محل کارش به خانه برمی‌گشت، پشت چراغ قرمز، قلبش برای چند ثانیه از حرکت ایستاد. آن لحظه با همه سختی و رنج‌های بستریِ در بیمارستانش گذشت اما فکر اینکه «اگر اون روز آخرین روز عمرم بود چی؟» از سر آقای رضایی نمی‌افتاد. فکرش درگیر شده بود. دیگر آرام و قرار نداشت. به خانم و بچه‌هایش نگاه می‌کرد که سرشان توی گوشی است و حرص می‌خورد. تا اینکه همین چهارشنبه، موضوع را با همسرش در میان گذاشت: «یه خواهشی ازت دارم عزیزم. لطفا تو و بچه‌ها خودتون رو برای یه آخر هفته بدون تکنولوژی آماده کنید. من دلم میخواد قبل از اینکه پیمونه عمرم سر بیاد یه دل سیر با شما خوش باشم!»

یک تصمیم غیرمنتظره

خانواده رضایی تصمیم گرفتند این جمعه را متفاوت بگذرانند. تصمیمی که ساده اما جسورانه بود: «بیست و چهار ساعت بدون گوشی، لپ‌تاپ، تلویزیون یا هر ابزار دیجیتالی دیگر.» مهسا، دختر هفده ساله این خانواده، با لبخندی مطمئن از تجربه‌ای گفت که ابتدا عجیب به نظر می‌رسید اما حالا به یکی از شیرین‌ترین خاطراتشان تبدیل شده است.«شب قبلش بابا گفت فردا هیچ‌کس حق نداره از تکنولوژی استفاده کنه. اول فکر کردم شوخی می‌کنه، ولی صبح جمعه مامان واقعا همه گوشی‌ها رو جمع کرد، گذاشت توی یه جعبه و گذاشت بالای کمد. همه کمی تعجب کرده بودیم ولی تصمیم گرفتیم تا آخرش بریم.»