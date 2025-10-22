باشگاه خبرنگاران جوان - در جدیدترین رتبه‌بندی شهر‌های سبز آمریکا، شهر سن‌خوزه در ایالت کالیفرنیا با امتیاز کلی ۶۹.۴۴ در صدر فهرست قرار گرفته و واشنگتن دی‌سی با امتیاز ۶۹.۲۶ در رتبه دوم ایستاده است. این رتبه‌بندی نشان‌دهنده پیشرفت چشمگیر شهرهای آمریکایی در زمینه‌های کاهش آلودگی هوا، گسترش حمل‌ونقل عمومی و دوچرخه‌سواری، و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر است.

کالیفرنیا با سیاست‌های جاه‌طلبانه‌ای مانند کاهش ۴۰ درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای تا سال ۲۰۳۰، خنثی‌سازی کربن تا ۲۰۴۵، و الزام به فروش ۱۰۰ درصدی خودروهای بدون آلاینده تا ۲۰۳۵، پیشتاز است. این ایالت همچنین هدف ۱۰۰ درصدی برق پاک تا ۲۰۴۵ را دنبال می‌کند و تا سال ۲۰۳۰، ۶۰ درصد انرژی‌اش را از منابع تجدیدپذیر تأمین خواهد کرد.

منبع: کانال تلگرامی امریکانا