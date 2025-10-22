باشگاه خبرنگاران جوان - در نظرسنجی جدید رویترز/ایپسوس، ۵۹ درصد آمریکایی‌ها از جمله اکثریت دموکرات‌ها و بخش قابل توجهی از جمهوری‌خواهان، خواهان به‌رسمیت‌شناختن فلسطین از سوی ایالات متحده شدند.

اکثر آمریکایی‌های شرکت‌کننده در نظرسنجی جدید رویترز/ایپسوس شامل ۸۰ درصد دموکرات‌ها و ۴۱ درصد جمهوری‌خواهان بر این باورند که ایالات متحده باید فلسطین را به رسمیت بشناسد؛ نتایجی که نشان می‌دهد افکار عمومی آمریکا با موضع ترامپ در این خصوص هم‌راستا نیست. در این نظرسنجی شش روزه که دوشنبه به پایان رسید، ۵۹ درصد آمریکایی‌ها از به‌رسمیت‌شناختن دولت فلسطین توسط کشورشان حمایت کردند، در حالی که ۳۳٪ مخالف بودند. در هفته‌های گذشته و پیش از برقراری آتش‌بس اخیر، شمار فزاینده‌ای از کشورها از جمله متحدان آمریکا مثل انگلیس، کانادا، فرانسه و استرالیا فلسطین را به رسمیت شناختند؛ اما ترامپ که در جریان جنگ غزه، حامی جنایات اسرائیل بوده، همسو با این رژیم، با چنین اقدامی مخالف است.