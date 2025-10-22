در تازه‌ترین نظرسنجی رویترز/ایپسوس، مردم آمریکا سیاست ترامپ در قبال فلسطین را رد و از استقلال آن حمایت کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در نظرسنجی جدید رویترز/ایپسوس، ۵۹ درصد آمریکایی‌ها از جمله اکثریت دموکرات‌ها و بخش قابل توجهی از جمهوری‌خواهان، خواهان به‌رسمیت‌شناختن فلسطین از سوی ایالات متحده شدند.
 
اکثر آمریکایی‌های شرکت‌کننده در نظرسنجی جدید رویترز/ایپسوس شامل ۸۰ درصد دموکرات‌ها و ۴۱ درصد جمهوری‌خواهان بر این باورند که ایالات متحده باید فلسطین را به رسمیت بشناسد؛ نتایجی که نشان می‌دهد افکار عمومی آمریکا با موضع ترامپ در این خصوص هم‌راستا نیست.در این نظرسنجی شش روزه که دوشنبه به پایان رسید، ۵۹ درصد آمریکایی‌ها از به‌رسمیت‌شناختن دولت فلسطین توسط کشورشان حمایت کردند، در حالی که ۳۳٪ مخالف بودند.در هفته‌های گذشته و پیش از برقراری آتش‌بس اخیر، شمار فزاینده‌ای از کشورها از جمله متحدان آمریکا مثل انگلیس، کانادا، فرانسه و استرالیا فلسطین را به رسمیت شناختند؛ اما ترامپ که در جریان جنگ غزه، حامی جنایات اسرائیل بوده، همسو با این رژیم، با چنین اقدامی مخالف است.
 
 
در این نظرسنجی، حدود ۶۰ درصد آمریکایی‌های شرکت‌کننده گفتند که واکنش اسرائیل در غزه بیش از حد بوده است. پیش‌تر مشاور و داماد ترامپ که بعد از دستیابی به توافق شکننده آتش‌بس، به غزه سفر کرد، وسعت ویرانی ناشی از حملات اسرائیل در این منطقه را که بیش از ۶۸ هزار شهید برجا گذاشته، به انفجار بمب اتم تشبیه کرد؛ کوشنر با این حال، حاضر به پذیرش وقوع نسل‌کشی در این منطقه نشد.
 
منبع: فارس
برچسب ها: مسئله فلسطین ، جبهه مقاومت ، دولت ترامپ
