باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در حاشیه جلسه هیأت دولت و در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ما جلساتی را با وزارت جهاد کشاورزی داریم و با نگاه کارشناسی وزارتخانه و به همراه همکاران، بر اساس آن مرحله به مرحله جلو می‌رویم.

وی افزود: ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم مشمول همه دستگاه‌های اجرایی است و ما بر روی همه دستگاه‌ها کار می‌کنیم و تغییر ساختار می‌دهیم.

رئیس سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه تغییر ساختار به معنای تعدیل نیرو نیست، اظهار کرد: قانون به ما اجازه داده است که نیروی انسانی که در واحدهای مشابه هستند و موازی کار می‌کنند را جابجا کنیم.

رفیع‌زاده در پایان گفت: ما هیچ نیرویی را تعدیل نخواهیم کرد.