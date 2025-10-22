رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: در فرآیند تغییر ساختار اداری، هیچ نیرویی تعدیل نخواهد شد و جابه‌جایی‌ها صرفاً برای رفع موازی‌کاری و ارتقای بهره‌وری انجام می‌شود.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در حاشیه جلسه هیأت دولت و در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ما جلساتی را با وزارت جهاد کشاورزی داریم و با نگاه کارشناسی وزارتخانه و به همراه همکاران، بر اساس آن مرحله به مرحله جلو می‌رویم.

وی افزود: ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم مشمول همه دستگاه‌های اجرایی است و ما بر روی همه دستگاه‌ها کار می‌کنیم و تغییر ساختار می‌دهیم.

رئیس سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه تغییر ساختار به معنای تعدیل نیرو نیست، اظهار کرد: قانون به ما اجازه داده است که نیروی انسانی که در واحدهای مشابه هستند و موازی کار می‌کنند را جابجا کنیم.

رفیع‌زاده در پایان گفت: ما هیچ نیرویی را تعدیل نخواهیم کرد.

 

 

۲۱:۵۳ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
فاتحه برای کارمندان مفتخور و بیکار
