در استان لرستان ۲۲ نقطه پرتصادف شناسایی شده‌ است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - سال گذشته ۱۵ نقطه پرحادثه در محور‌های مواصلاتی لرستان با صرف اعتبار حذف یا اصلاح شده‌اند و این موضوع نشان می‌دهد که ملاحظات ایمنی در بسیاری از مسیر‌ها ضروری است.



معاون عمرانی استاندار لرستان گفت: کاهش سرعت در محور‌های پرتصادف استان و نصب و تقویت علائم هشداردهنده و ایمنی در جاده‌ها مورد توجه متولیان قرار بگیرد.

در کارگروه ایمنی راه‌ها که در سالن جلسات معاونت عمرانی برگزار شد با اشاره به گزارش ارائه‌شده توسط راهداری لرستان، اظهار کرد: آمار تصادفات در شش ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، کاهش قابل توجهی داشته که این روند مثبت حاصل تلاش و همکاری تمامی دستگاه‌های مرتبط است.

وی بر لزوم تبدیل داده‌های آماری به اقدامات عملی تأکید و خاطرنشان کرد: یکی از مصوبات اصلی این جلسه، اجرایی‌سازی تحلیل‌های آماری و تبدیل آن به برنامه‌های عملیاتی است که از جمله آن می‌توان به کاهش سرعت در محور‌های پرتصادف استان و نصب و تقویت علائم هشداردهنده و ایمنی در جاده‌ها اشاره کرد.

معاون عمرانی استاندار لرستان افزود: آموزش عمومی برای رعایت نکات ایمنی توسط رانندگان و شهروندان نیز باید در دستور کار دستگاه‌های متولی قرار گیرد.

مجیدی گفت: یکی دیگر از مصوبات جلسه این بود که شهرداری‌های استان شماره تلفن مدیران آتش نشانی در مراکز شهر‌ها را که ۲۴ ساعت فعال هستند در اختیار اورژانس قرار دهند تا، امکان پاسخگویی سریع و به موقع به حوادث احتمالی فراهم شود.

معاون استاندار لرستان با اشاره به افزایش مزاحمت‌های تلفنی برای خطوط اورژانس، گفت: با توجه به اینکه تعداد این تماس‌های مزاحم در استان از میانگین کشوری بالاتر است، مقرر شد دستگاه قضایی استان نسبت به برخورد قانونی با این افراد اقدام لازم را به عمل آورد.