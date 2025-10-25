رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی از رشد ۴۵ درصدی صادرات شیرخشک خبر داد و گفت: بنابر آمار در ۶ ماهه نخست سال ۹۹ هزارتن شیرخشک صادر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سیاوش سلیمی رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی گفت: بنابر آمار صادرات شیرخشک در ۶ ماهه نخست سال ۹۹ هزارتن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۵ درصد رشد داشته است.

وی افزود: بنابر آمار ماهانه ۲۳ هزارتن شیرخشک در کشور تولید می شود که بین ۸ تا ۱۰ هزارتن در داخل مصرف و مازاد آن صادر می شود.

سلیمی ادامه داد: در حال حاضر دپوی مورد نیاز برای کارخانجات موجود است، اما طی یک ماه اخیر قیمت شیرخام افزایش نامتعارف داشته است که دامداران کمبود نهاده با نرخ مصوب و خرید با نرخ های بالا از بازار آزاد عنوان می‌کنند که صحت و سقم آن را باید معاونت امور دام وزارت جهاد بررسی کند. ما الان در انجمن شیرخشک و انجمن لبنی خواستار بازنگری قیمت شیرخام هستیم به طوریکه در صورت غیرمنطقی بودن افزایش قیمت، برخورد صورت بگیرد.

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی با بیان اینکه صادرات کماکان ادامه دارد، افزود: استمرار این شرایط بسته به تامین نهاده های دامی دارد که نمی‌توان‌پیش بینی داشت. گفتنی است صادرات شیرخشک و کره در ۶ ماهه نخست سال ۳۸۰ میلیون دلار ارزآوری را در برداشته است.

سلیمی گفت: اگر عواملی باعث نشود تولید شیرخام کاهش یابد، این روند استمرار دارد، در غیراین صورت صادرات تحت شعاع قرار می گیرد چراکه اولویت تامین لبنیات خانوار است، از این رو صادرات شیرخشک کاهش می یابد.