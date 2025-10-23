باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دفتر رسانه‌ای امور اسرای فلسطین اعلام کرد آنچه هم‌اکنون در زندان‌های رژیم صهیونیستی علیه اسرای فلسطینی جریان دارد ـ از شکنجه، گرسنگی و محرومیت از درمان ـ بازتابی عملی از سیاست‌های فاشیستی ایتمار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی تندرو این رژیم است.

به گفته این نهاد، شهادت‌های اسرای آزادشده در چارچوب «توافق طوفان الاقصی ۳» پرده از رفتار‌های وحشیانه زندانبانان صهیونیست برداشته است؛ رفتار‌هایی که شامل اعدام‌های میدانی، شکنجه تا سرحد مرگ و بدرفتاری‌های غیرانسانی با اسرا به‌ویژه اسرای ساکن نوار غزه می‌شود.

دفتر رسانه‌ای اسرا، کابینه رژیم اشغالگر و بن‌گویر را مسئول مستقیم این جنایات دانسته و خواستار تشکیل کمیته‌ای بین‌المللی برای تحقیق در این زمینه، توقف فوری این اقدامات، از سرگیری دیدار‌های صلیب سرخ و خانواده‌ها با اسرا و نیز تضمین رعایت حقوق آنان مطابق با قوانین بین‌المللی بشردوستانه شده است.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی فلسطین