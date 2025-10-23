در دیداری میان هیأت فرهنگی ولایت بدخشان و رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کابل، بر تقویت همدلی فرهنگی و گسترش همکاری‌های مردمی تأکید شد. طرفین در خصوص اجرای برنامه‌های مشترک فرهنگی، رسانه‌ای و آموزشی از جمله برگزاری کارگاه‌های آموزشی و نمایشگاه‌های هنری به توافق اولیه دست یافتند.

باشگاه خبرنگاران جوان- در دیدار هیأت فرهنگی ولایت بدخشان افغانستان با رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کابل، بر تقویت همدلی فرهنگی و گسترش همکاری‌های مردمی میان دو کشور تأکید شد.

ذبیح‌الله امیری، رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان، و فروغ همراز، رئیس رادیو و تلویزیون پامیر، با سید روح‌الله حسینی، رایزن فرهنگی ایران، درباره ظرفیت‌های مشترک فرهنگی، رسانه‌ای و علمی گفت‌وگو کردند.

حسینی با اشاره به اشتراکات تاریخی، زبانی و فرهنگی میان ایران و افغانستان، اظهار داشت: «روابط دو ملت ریشه در پیوندهای تمدنی دارد و این اشتراکات، زمینه‌ساز همدلی و همکاری‌های پایدار در حوزه‌های مختلف است.» وی بر نقش فرهنگ در تقویت ارتباطات مردمی تأکید و آمادگی ایران را برای توسعه همکاری‌های علمی، فرهنگی، آموزشی و رسانه‌ای با نهادهای فرهنگی افغانستان اعلام کرد.

در ادامه، امیری از مواضع جمهوری اسلامی ایران در حمایت از ملت‌های مظلوم، به‌ویژه مردم فلسطین، قدردانی کرد و پیشنهادهایی برای برگزاری برنامه‌های مشترک فرهنگی، رسانه‌ای و آموزشی ارائه داد. این پیشنهادها با استقبال رایزن فرهنگی ایران مواجه شد و دو طرف در خصوص اجرای چند طرح مشترک از جمله برگزاری کارگاه‌های آموزشی، نمایشگاه‌های هنری مشترک، سفرهای فرهنگی و دیدار با شخصیت‌های علمی و فرهنگی به توافق اولیه رسیدند. در پایان، هیأت فرهنگی بدخشان از کتابخانه رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بازدید کرد.

برچسب ها: تعامل با طالبان ، رایزن فرهنگی ایران در کابل
