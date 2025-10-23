باشگاه خبرنگارانجوان؛ رضوان پاک منش - جشنواره انار سیاب این رویداد نه تنها بهعنوان یک گردهمایی منحصربهفرد برای نمایش محصول انار و فرهنگ کشاورزی این منطقه مطرح است، بلکه فرصتی است تا ظرفیتهای گردشگری، صنایع دستی، زندگی روستایی و هویت بومی منطقه نیز جلوه کنند.
منطقه تنگ سیاب با بیش از ۱٬۲۰۰ هکتار باغ انار بهعنوان «متمرکزترین انارستان کشور» شناخته میشود. بر اساس گزارشها، کل استان لرستان حدود ۳٬۵۰۰ هکتار باغ انار دارد و سهم بخش کوهدشت و تنگ سیاب از این مقدار بسیار چشمگیر است.
از دیدگاه تاریخی نیز گفته شده است که در این منطقه شهری مربوط به دوره ساسانی کشف شده که نقشهای انار بر گچبری آن دیده شده و به این ترتیب سابقه کشت انار در این منطقه به حدود ۱٬۸۰۰ سال میرسد.
طعم شیرین همدلی در تنگ سیاب؛آغاز جشنواره انار لرستان
جشنواره انار کوهدشت با حضور نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی، فرمانداران کوهدشت، خرمآباد و رومشکان، بخشدار، مدیر جهاد کشاورزی کوهدشت ،معاون مدیریت ترویج سازمان جهاد کشاورزی و سایر ادرات مرتبط در تنگ سیاب این شهرستان آغاز به کار کرد.این مراسم با استقبال گستردهی مردم برگزار شد و شرکتکنندگان در فضایی صمیمی، آیین شکرگزاری برداشت انار را گرامی داشتند.
جشنواره انار فرصتی است برای معرفی ظرفیتهای کشاورزی، صنایع تبدیلی و گردشگری شهرستان کوهدشت و همچنین نمایش توانمندیهای تولیدکنندگان محلی در زمینهی فرآوردههای انار است.
نمایشگاه محصولات بومی، اجرای برنامههای فرهنگی و آیینهای سنتی مرتبط با برداشت انار از دیگر بخشهای این جشنواره است که با هدف تقویت پیوند میان کشاورزان،تولیدکنندگان و مردم برگزار میشود.
گفتنی است جشن تخصصی کشاورزی نیز روز دوم آبانماه با حضور مسئولان ارشد استان در ادامهی این رویداد برگزار خواهد شد.
جشنواره انار از ۱ تا ۵ آبانماه در منطقهی زیبای تنگ سیاب کوهدشت میزبان علاقهمندان است.
این جشنواره نه تنها به دیده شدن محصول انار منطقه کمک میکند، بلکه فرصتی است تا نگاه به منطقه عوض شود: از صرفاً تولید به سمت تجربه، بازدید، تعامل، و برندسازی است. اگر این رویداد بهدرستی استفاده شود، میتواند نقش مهمی در رونق اقتصاد محلی، حفظ هویت بومی و جذب گردشگر داشته باشد.