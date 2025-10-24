انارستان تنگ سیاب با هزار و ۸۰۰ هکتار باغات، متمرکزترین انارستان کشور و میزبان جشنواره انار است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - جشنواره انار تنگ سیاب با هدف معرفی ظرفیت‌های کشاورزی استان، به‌ویژه محصول راهبردی انار و فراهم‌سازی زمینه‌های سرمایه‌گذاری در حوزه فرآوری و سردخانه‌داری، از یکم تا پنجم آبان در حال برگزاری است.

هم معرفی ظرفیت‌های تولید محصول ارزشمند انار و فرآورده‌های آن، ترویج شور و نشاط اجتماعی، معرفی صنایع‌دستی محلی و جذب گردشگران و خریداران را از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره است.

 این جشنواره در قالب ۳۰ غرفه با سیاه‌چادر‌های سنتی برپا شده است و گروه‌های هنری برجسته نیز به اجرای برنامه‌های فرهنگی پرداختند و بخش ویژه‌ای به ورزش‌های بومی و محلی اختصاص یافت.

قاب هایی در میان سرخی انار تنگ سیاب/ فعلا منتشر نشود

قاب هایی در میان سرخی انار تنگ سیاب/ فعلا منتشر نشود

قاب هایی در میان سرخی انار تنگ سیاب/ فعلا منتشر نشود

قاب هایی در میان سرخی انار تنگ سیاب/ فعلا منتشر نشود

قاب هایی در میان سرخی انار تنگ سیاب/ فعلا منتشر نشود

قاب هایی در میان سرخی انار تنگ سیاب/ فعلا منتشر نشود

برچسب ها: جشنواره انار ، لرستان
خبرهای مرتبط
دومین جشنواره انار سریزد برپا می شود
آغازجشنواره انار در تفت؛
جشنواره انارمعرف ظرفیت‌های گردشگری و کشاورزی تفت درسطح کشور
جشنواره آیین سپاسگذاری برداشت انار خانوک
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قاب هایی در میان سرخی انار تنگ سیاب
تنگ سیاب؛ نگین سبز لرستان میزبان رویداد بزرگ کشاورزی و فرهنگ بومی ایران
نجات ۵۴ مصدوم در مأموریت‌های امدادی لرستان
جریمه سنگین برای متخلفان کالاهای اساسی در لرستان؛ آیا بازدارندگی کافی دارد؟
آخرین اخبار
قاب هایی در میان سرخی انار تنگ سیاب
تنگ سیاب؛ نگین سبز لرستان میزبان رویداد بزرگ کشاورزی و فرهنگ بومی ایران
جریمه سنگین برای متخلفان کالاهای اساسی در لرستان؛ آیا بازدارندگی کافی دارد؟
نجات ۵۴ مصدوم در مأموریت‌های امدادی لرستان
زیرساخت‌های نادیده گرفته شده؛ چرا توسعه لرستان به نگاه ملی نیاز دارد؟
محور‌های مرگ در لرستان؛ ضرورت اقدام فوری برای نجات جان‌ها
از دل کوه‌های گرین تا سفره‌های ایرانی؛ سرخی جاودان انار لرستان