انارستان تنگ سیاب با هزار و ۸۰۰ هکتار باغات، متمرکزترین انارستان کشور و میزبان جشنواره انار است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - جشنواره انار تنگ سیاب با هدف معرفی ظرفیت‌های کشاورزی استان، به‌ویژه محصول راهبردی انار و فراهم‌سازی زمینه‌های سرمایه‌گذاری در حوزه فرآوری و سردخانه‌داری، از یکم تا پنجم آبان در حال برگزاری است.

هم معرفی ظرفیت‌های تولید محصول ارزشمند انار و فرآورده‌های آن، ترویج شور و نشاط اجتماعی، معرفی صنایع‌دستی محلی و جذب گردشگران و خریداران را از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره است.

این جشنواره در قالب ۳۰ غرفه با سیاه‌چادر‌های سنتی برپا شده است و گروه‌های هنری برجسته نیز به اجرای برنامه‌های فرهنگی پرداختند و بخش ویژه‌ای به ورزش‌های بومی و محلی اختصاص یافت.