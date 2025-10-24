باشگاه خبرنگاران جوان- مرکز علم و فرهنگ روسیه در کابل از برگزاری دورههای آموزشی تخصصی برای دیپلماتهای طالبان خبر داد. در دیدار مسئولان این نهاد با مقامات انستیتوت دیپلوماسی وزارت خارجه طالبان، طرفین درباره جزئیات این دورهها به توافق رسیدند.
در این نشست که با حضور سرگئی ستوپاچف، رئیس مرکز علم و فرهنگ روسیه و نورالله اعزام، رئیس انستیتوت دیپلوماسی طالبان برگزار شد، بر گسترش همکاریهای فرهنگی و آموزشی میان کابل و مسکو تأکید شد.
بر اساس برنامههای اعلام شده، آموزش زبان روسی، برگزاری سیمینارهای آنلاین با حضور کارشناسان روس و ایجاد برنامههایی برای تربیت دیپلماتهای آینده افغانستان از جمله محورهای این همکاری است. مسکو همچنین مجموعهای از آثار ادبیات کلاسیک روسیه و مواد آموزشی مرتبط را به انستیتوت دیپلماسی طالبان اهدا کرده است.
این تعاملات در شرایطی صورت میگیرد که حکومت طالبان هنوز از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است.