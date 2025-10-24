مرکز علم و فرهنگ روسیه در کابل از توافق برای برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی، از جمله آموزش زبان روسی و سمینارهای آنلاین، برای دیپلمات‌های طالبان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- مرکز علم و فرهنگ روسیه در کابل از برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی برای دیپلمات‌های طالبان خبر داد. در دیدار مسئولان این نهاد با مقامات انستیتوت دیپلوماسی وزارت خارجه طالبان، طرفین درباره جزئیات این دوره‌ها به توافق رسیدند.

در این نشست که با حضور سرگئی ستوپاچف، رئیس مرکز علم و فرهنگ روسیه و نورالله اعزام، رئیس انستیتوت دیپلوماسی طالبان برگزار شد، بر گسترش همکاری‌های فرهنگی و آموزشی میان کابل و مسکو تأکید شد.

بر اساس برنامه‌های اعلام شده، آموزش زبان روسی، برگزاری سیمینارهای آنلاین با حضور کارشناسان روس و ایجاد برنامه‌هایی برای تربیت دیپلمات‌های آینده افغانستان از جمله محورهای این همکاری است. مسکو همچنین مجموعه‌ای از آثار ادبیات کلاسیک روسیه و مواد آموزشی مرتبط را به انستیتوت دیپلماسی طالبان اهدا کرده است.

این تعاملات در شرایطی صورت می‌گیرد که حکومت طالبان هنوز از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است.

برچسب ها: تعامل با طالبان ، روسیه ، دیپلمات های طالبان
خبرهای مرتبط
افزایش تعاملات افغانستان و روسیه
نشست ویژه طالبان برای همکاری با روسیه
روسیه با درخواست دیپلوماتیک طالبان موافقت کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آمریکا بزرگ‌ترین ناو هواپیمابر خود را به منطقه کارائیب می‌فرستد
استقرار جنگنده‌های ژاپن برای رصد بمب‌افکن‌های هسته‌ای روسیه
دیدار فرستاده پوتین با مقامات ترامپ در واشنگتن
اتصال راه‌آهن ایران و ترکیه به چین از طریق افغانستان
زلنسکی خواستار افزایش فشار بر روسیه شد
احتمال دیدار ترامپ و رهبر کره شمالی در هفته آینده
آغاز ساخت سد برق دریای کنر به دستور رئیس طالبان
سی‌ان‌ان: ترامپ در اندیشه حمله به تأسیساتی در خاک ونزوئلا است
تقویت روابط با کشورهای همسایه اولویت اول سیاست خارجی ایران است؛ افغانستان سودمندتر از اروپا
واکنش پترو به تحریم‌های آمریکا: هرگز زانو نمی‌زنم
آخرین اخبار
سی‌ان‌ان: ترامپ در اندیشه حمله به تأسیساتی در خاک ونزوئلا است
واکنش پترو به تحریم‌های آمریکا: هرگز زانو نمی‌زنم
سه سال بدون مدرسه در غزه؛ یونیسف درباره آینده کودکان فلسطینی هشدار داد
آمریکا رئیس‌جمهور کلمبیا را تحریم کرد
سفر هیات طالبان به ترکیه در پی توافق دوحه 
فرانسه از تجهیز اوکراین به جنگنده‌های جدید میراژ خبر داد
تأکید تاجیکستان بر اهمیت ثبات افغانستان برای امنیت منطقه
هشدار سازمان بین‌المللی مهاجرت: بیش از ۱.۵ میلیون نفر در غزه بی‌سرپناه هستند
مذاکرات پاکستان و افغانستان فردا در استانبول برگزار می‌شود
آمریکا بزرگ‌ترین ناو هواپیمابر خود را به منطقه کارائیب می‌فرستد
خسارت زلزله ۱۸۳ میلیون دلاری به افغانستان
هشدار برنامه جهانی غذا درباره بحران گرسنگی در افغانستان
حکومت فراگیر تنها راه حل بحران های افغانستان است
لولا داسیلوا مداخلات نظامی آمریکا در آمریکای لاتین را محکوم کرد
تعطیلی دولت آمریکا، نوسازی هسته‌ای آن را متوقف کرد
تراژدی خانواده فلسطینی که در بمباران به شهادت رسیده و امروز در آرامگاه ابدی قرار گرفتند
زلنسکی خواستار افزایش فشار بر روسیه شد
آغاز ساخت سد برق دریای کنر به دستور رئیس طالبان
تقویت روابط با کشورهای همسایه اولویت اول سیاست خارجی ایران است؛ افغانستان سودمندتر از اروپا
توافق گروه‌های فلسطینی در قاهره برای نحوه اداره غزه
درخواست نماینده سازمان جهانی بهداشت برای گشایش گذرگاه‌های غزه
هشدار سازمان ملل درباره سوءتغذیه زنان باردار و نوزادان در غزه
استقرار جنگنده‌های ژاپن برای رصد بمب‌افکن‌های هسته‌ای روسیه
احتمال دیدار ترامپ و رهبر کره شمالی در هفته آینده
انگلیس خواستار افزایش تسلیحات دوربُرد برای اوکراین شد
تحقیق جدید علیه شهردار زندانی استانبول به اتهام جاسوسی
هشدار خطیب مسجدالاقصی درباره خطر تونل‌های اسرائیل برای مسجد
غرق شدن قایق پناهجویان در سواحل ترکیه؛ دست کم ۱۴ نفر کشته شدند
حماس: تشکیلات خودگردان بخشی از ساختار حاکم بر غزه در آینده خواهد بود
دیدار فرستاده پوتین با مقامات ترامپ در واشنگتن